Emir Can İğrek cinsel hayatına dair konuştu! "Grup seks düşkünü" yorumu şoke etti

Ala Tokel'in YouTube programına konuk olan Emir Can İğrek özel hayatına dair de konuştu. Yakın zamanda İrem Yalçınkaya'dan ayrılan Emir Can İğrek skandal ve ünlü isimlerden nude aldığını ancak nude'ların kendisinde güvende olduğunu belirtti.

Tokel, "Ben Emir Can İğrek seks yapmıyor dedirtmem" diyerek sorduğu sorularla dikkat çekti.

Emir Can İğrek, Ala Tokel'in "Aşk adamı gibisin" yorumuna "İlişkim varsa aşk adamıyım ilişkim yoksa aşk adamı değilim" şeklinde karşılık verdi. Ala Tokel'in 'Hızlısın' cevabında ise 'Şu anda ilişki aramıyorum' dedi.

"SEKS HAYATIM SORUNSUZ"

'Bir saman sarısı bir duman karası' şarkı sözlerini söyleyen Tokel, bazı kişilerin Emir Can İğrek'e 'aşk adamı' yorumunda bulunduğunu söylerken bazı kişilerin kendisine 'grup seks düşkünü' dediğini belirtti. Emir Can İğrek de grup seks düşkünü olmadığını söyledi.

İğrek, seks hayatının sorunsuz geçtiğini açıklayarak geçmiş yıllarda uyurken videosunun çekildiğini ve çok sinirlendiğini söyledi.



