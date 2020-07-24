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Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? Yeni şarkısını piyasaya süren Emir Can İğrek’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Nalan şarkısıyla müzik sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başaran Emir Can İğrek yeni single çalışmasını görücüye çıkarttı. Genç neslin sevilen şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek’in son şarkısı “Saman Sarısı” ile heyecanı ikiye katlandı. Sevilen şarkıcı hakkında ise araştırmaların sayısı artmaya başladı.

Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? Yeni şarkısını piyasaya süren Emir Can İğrek’in hayatı!

Çocukluğundan beri müzik ile iç içe olan ünlü sanatçı hakkında “Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli?” ile Emir Can İğrek şarkıları nelerdir?” sorularının cevapları aranıyor. Nalan ve Müzik Kutusu parçalarıyla kendine has tarzını ispatlamayı başaran Emir Can İğrek yeni bebeğini hayranlarına emanet etti. Emir Can İğrek’in yeni şarkısının sonrasında saman sarısı ve duman karası tonları araştırılmaya başlandı.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR? NEREDE VE NE ZAMAN DOĞDU?

Emir Can İğrek’in doğum tarihi 2 Nisan 1993 olarak bilinir. Emir Can İğrek yaş olarak şu an 27 yaşındadır. Emir Can İğrek doğum yeri Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesidir. Emir Can İğrek burcu ise Koç’tur.
emir can iğrek
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tekirdağ’da tamamlayan Emir Can İğrek müzik korolarında yer aldı. Birçok müzik grubunda yer alan Emir Can İğrek vokalistlik yaptı. Nazım Hikmet Akademisinde müzik eğitimi alan Emir Can İğrek aynı zamanda beste ve söz yazarlığı yapmaya başladı. Hala Yıldız Teknik Üniversitesinde lisans eğitimine devam eden Emir Can İğrek Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi ünlü isimlere besteler verdi.
emir can iğrek
Müzik ve edebiyata olan ilgisi ile bilinen Emir Can İğrek “Müzik Kutusu” şarkısı ile akustik tarzda performans sergiledi. Youtube’da 45 milyona yakın izlenen Müzik Kutusu şarkısı Emir Can İğrek’ın popülaritesini arttırdı.

emir can iğrek

Emir Can İğrek 2019 yılında Emir Can İğrek “Nalan” şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Nalan şarkısıyla Emir Can İğrek 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü kazandı.
emir can iğrek
Emir Can İğrek albümü arasında yalnızca Ağır Roman yer alır. Tek bir albüm çalışması ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Emir Can İğrek şarkıları ise; Muhalif, Gönül Davası, Aç Bağrını, Defoluyorum, Gömleğimin Cebi, Dönsen Bile, Nevale, Silahım Yok, Sapa, Meydan, Darbe, Beyaz ve Beyaz Skandalım yerini aldı. Emir Can İğrek "Darbe" şarkısında Rap sanatçısı Patron ile düet yaparak farklı bir tarza imza attı.

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