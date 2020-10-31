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Emir Uyar Adriana Lima'yı çabuk unuttu

31.10.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Emir Uyar Adriana Lima'yı çabuk unuttu

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Emir Uyar, önceki gece Bebek'teydi. Yeni sevgilisiyle bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan iş insanı, tüm çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

Snob Magazin'in haberine göre; Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran iş insanı Emir Uyar, önceki gece Bebek'te yeni sevgilisiyle bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Flaşların patlamasıyla panik yaşayan sevgililer, görüntü vermemek için yüzlerini gizlemeye çalıştı.

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Uyar'ın yanındaki kız arkadaşı elleriyle yüzünü gizleyerek koltuğa yattı. Emir Uyar ise başını bir sağa bir sola çevirerek gizlenmeye çalıştı.

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Çıkmış olduğu çapkınlık turunda yakayı ele veren iş insanı, şoförünün gaza basması ile gözlerden kayboldu.

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Adriana Lima ve Emir Uyar ikilisi, 2019 yılında sadece 3 ay süren bir birliktelik yaşamıştı.

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Lima ve Uyar'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ifade edilmişti.

Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendiAdriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi
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