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Aslı Gibidir konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları kimlerdir? Aslı Gibidir ne zaman ve nerede çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Aslı Gibidir konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları kimlerdir? Aslı Gibidir ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Evren Erdoğan’ın kaleme aldığı Aslı Gibidir filmi 2019 yılında seyircisiyle buluştu. Komedi sevenlerden tam not alan yapımın oyuncu kadrosunda ise Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu ve Tuna Orhan gibi başarılı oyuncular yer aldı.

Sosyal medyada çektiği skeçlerle bir anda ünlenen Aslı İnandık beyaz perde de izleyicisinin gönlünü kazanmayı başardı. Hayk Kirakosyan’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği film vizyonda girdiği dönemde eleştirmenlerin beğenisi toplamayı başarmıştı. Peki Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ASLI GİBİDİR KONUSU

aslı gibidir

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız onların isteğini geri çevirmeyip, ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur.

Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için, ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken, bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı'nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.

ASLI GİBİDİR OYUNCULARI

aslı gibidir oyuncu

  • Nazlı Tosunoğlu
  • Tuna Orhan
  • Ayten Uncuoğlu
  • Ahmet Olgun Sünear
  • Toygan Avanoğlu
  • Enis Arıkan
  • Seda Türkmen
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Melis İşiten
  • Berkay Tulumbacı
  • Aslı Turanlı
  • Tuğçe Karabayır

ASLI GİBİDİR NEREDE ÇEKİLDİ?

nerede çekildi

Başrol oyuncusu Aslı İnandık’ın sekiz ayrı karaktere hayat verdiği Aslı Gibidir filmi İstanbul’un dört farklı semtinde çekildi. Filmin çekimleri için semtlerde farklı platolar kuruldu.

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Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
Anahtar Kelimeler:
Aslı İnandık, Enis Arıkan, Uraz Kaygılaroğlu,
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