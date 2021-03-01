Aslı Gibidir konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları kimlerdir? Aslı Gibidir ne zaman ve nerede çekildi?

Sosyal medyada çektiği skeçlerle bir anda ünlenen Aslı İnandık beyaz perde de izleyicisinin gönlünü kazanmayı başardı. Hayk Kirakosyan’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği film vizyonda girdiği dönemde eleştirmenlerin beğenisi toplamayı başarmıştı. Peki Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ASLI GİBİDİR KONUSU

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız onların isteğini geri çevirmeyip, ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur.

Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için, ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken, bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı'nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.