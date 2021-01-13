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Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

13.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

Emma Roberts ile Garret Hedlund'un, 2020'nin son günlerinde dünyaya gelen oğlu, sosyal medyayla ilk kez tanıştı. Emma Roberts, Rhodes Robert Hedlund adını verdikleri bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.

Genç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçen yılın son günlerinde dünyaya geldi.

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Emma Roberts ve Garrett Hedlund, bebeklerine Rhodes (Rodos) adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Roberts ve Hedlund, bir bebek beklediklerini geçtiğimiz yaz bir sosyal medya paylaşımında ilan etmişti. Çift, önceleri bir bebek beklediklerini gizlemeyi tercih etti. Fakat Emma Roberts'ın annesi, konuyla ilgili sorulara sosyal medya üzerinden olumlu yanıt verince haber de doğrulanmış oldu.
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