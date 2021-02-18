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Emma Stone niyeti bozdu! Cruella filminden dikkat çeken fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Yıllardır söylentileri süren Cruella filminden nihayet ilk fragman gün yüzüne çıktı. Oscar ödüllü genç oyuncu Emma Stone’un başrolünü üstlendiği Disney'in yeni uyarlama filmi Cruella'nın 28 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Başrolünde Emma Stone’u izleyeceğimiz Cruella filminden ilk fragman yayınlandı. Zaman dilimi olarak 70’li yılların sonunda Londra’ya gideceğimiz ve Cruella De Vil’in punk müzikle içli dışlı gençlik günleri anlatacak Cruella isimli film, De Vil’in nasıl kötü bir karaktere dönüştüğünü adım adım bizlere gösterecek. 101 Dalmaçyalı efsanesinin başladığı dönemi izleyeceğimiz filmin yönetmen koltuğunda geçtiğimiz I, Tonya ile ismini bol bol zikrettiğimiz Craig Gillespie yer alıyor.

Bu halini unutun! Emma Stone, Cruella için bambaşka biri olduBu halini unutun! Emma Stone, Cruella için bambaşka biri oldu

CRUELLA HAKKINDA

Emma Stone’a Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry gibi isimleri eşlik ettiği Cruella; karakterimizin gençliğinde sistem karşıtı bir punkçı olup da zaman ilerledikçe nasıl kürk üreten bir şirketin başına geçtiğini anlatacak.

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