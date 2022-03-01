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Emmy ödüllü Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu

01.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, HBO dizisi "Euphoria"nın Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.

Emmy ödüllü Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu

Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi "Euphoria"nın Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılda hakkında en çok tweet atılan dizi olduğunu açıkladı. Hakkında 30 milyondan fazla paylaşım yapılan ikinci sezon ile birlikte "Euphoria" hakkında atılan tweet sayısının, 1. sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığı da belirtildi.

WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, dizinin ikinci sezonu hakkında en çok tweet atılan Euphoria karakterlerinin Fezco (Angus Cloud), Rue Bennet (Zendaya) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) olduğu belirtilirken, dizide yer alan çift Fezco ve Lexi için oluşturulan #FexiHive etiketinde yaklaşık olarak 270 bin tweet paylaşıldığı ifade edildi. Dizi hakkında en çok tweet atılan konular arasında Nate Jacobs karakterinin darp edilmesi, Maddy'nin en yakın arkadaşı Cassie'nin ihaneti ve Rue Bennet'in polisten kaçması yer aldı.

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan ve 27 Şubat 2022'de 2. sezon finali yapan dizi, 3. sezon onayı da aldı.

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