Emmy ödüllü oyuncu Tony Hale’in yeni filmi Eat Wheaties’ten ilk fragman geldi

Scott Abramotitch’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Paul Walter Hauser , Danielle Brooks , Elisha Cuthbert , Sarah Chalke , Lamorne Morris , David Walton , Alan Tudyk , Robbie Amell , Hayden Szeto , Rizwan Manji , Sarah Goldberg , Sarah Burns Emmanuelle Vaugier , Sugar Lyn Beard , Phil Reeves yer alıyor. , Mimi Kennedy , Kristian Bruun , Enuka Okuma ve Kristen Gutoskie yer alıyor. Başrollerini Tony Hale ve Elizabeth Banks’ın paylaştığı film bir stalk ve sosyal medya hikayesini anlatıyor.

Sid Straw’un hayatı, kolejden sınıf arkadaşı olan oyuncu Elizabeth Banks’ı sosyal medyada görmesiyle bambaşka bir hal alır. Çevresindekilere Elizabeth Banks’ı gerçekten tanıdığına inandırmaya çalışan Sid’in ünlü oyuncuya attığı mesajlar kısa sürede viral haline gelir. Adını temize çıkarmaya çalışan Sid kendisine yardımcı olması için deneyimsiz bir avukat tutar.

25 Eylül 2020 tarihinde dünya prömiyerini Calgary Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmin 30 Nisan 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.



