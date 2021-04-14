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Morgan Freeman’ın yeni projesi The Hitman's Wife's Bodyguard filminden ilk tanıtım yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deadpool filmlerinin yıldız oyuncusu Ryan Reynolds ve usta oyuncu Samuel L. Jackson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve komedi türlerindeki The Hitman's Bodyguard filminin devam halkasının çekileceği duyurulmuştu. Merakla beklenen devam filmi The Hitman's Wife's Bodyguard'ın fragmanı yayınlandı.

Morgan Freeman’ın yeni projesi The Hitman's Wife's Bodyguard filminden ilk tanıtım yayınlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen film tamamlandı. 2020 Ağustos aynda vizyona girmesi öngörülen film pandemi nedeniyle vizyon tarihinde değişiklik yaşadı. Gösterim tarihi 16 Haziran 2021 olarak kararlaştırılan filmin ilk fragmanı başrol oyuncusu Ryan Reynolds tarafından paylaşıldı.

Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen ve Red Hill, Signs, Cehennem Melekleri 3 gibi filmleriyle tanıdığımız Patrick Hughes oturuyorken senaryoyu Fire With Fire ve yapım aşamasında olan Ironbank filmlerinin senaristi Tom O'Connor kaleme aldı.

Son olarak Fındıkkıran ve Dört Diyar filminde rol alan Morgan Freeman'ın gelecek projeleri arasında The Poison Rose, Angel Has Fallen, The Manuscript ve Cold Warriors gibi yapımlar yer alıyor.

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