Morgan Freeman’ın yeni projesi The Hitman's Wife's Bodyguard filminden ilk tanıtım yayınlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen film tamamlandı. 2020 Ağustos aynda vizyona girmesi öngörülen film pandemi nedeniyle vizyon tarihinde değişiklik yaşadı. Gösterim tarihi 16 Haziran 2021 olarak kararlaştırılan filmin ilk fragmanı başrol oyuncusu Ryan Reynolds tarafından paylaşıldı.

Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen ve Red Hill, Signs, Cehennem Melekleri 3 gibi filmleriyle tanıdığımız Patrick Hughes oturuyorken senaryoyu Fire With Fire ve yapım aşamasında olan Ironbank filmlerinin senaristi Tom O'Connor kaleme aldı.

Son olarak Fındıkkıran ve Dört Diyar filminde rol alan Morgan Freeman'ın gelecek projeleri arasında The Poison Rose, Angel Has Fallen, The Manuscript ve Cold Warriors gibi yapımlar yer alıyor.