Emniyet eş anlamlısı nedir? Emniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Canlı bir varlık olan dil sürekli gelişir ve değişir. Bu gelişim sürecinde başka dillerle olan etkileşimi büyük önem taşır. Özellikle coğrafi yakınlık, kültür ve kelime etkileşiminin en büyük sebeplerinden biridir. Bu nedenle Türkçe, coğrafi yakınlığı ve kültür etkileşimleri nedeniyle en çok Arapça ve Farsça ile sözcük alışverişinde bulunmuştur. Bu kelimelerden birisi de emniyettir. Arapça kökenli olan emniyet "amm" kelimesinden evrilmiştir.
Emniyet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre emniyet kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Emniyet kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler şunlardır:
Zengin bir dil olan Türkçede, emniyet kelimesi için farlı alternatifler yani eş anlamlılar bulunur. Emniyet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de emniyetle aynı ya da benzer anlamları taşırlar. Emniyetin eş anlamlısı olan sözcükler:
Emniyet eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler "güvenlik" ve "itimat" kelimeleridir. Emniyetin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: