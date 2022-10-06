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Emniyet eş anlamlısı nedir? Emniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı yazılan ve okunan ama aynı anlamda kullanılan sözcükler eş anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Bir cümleyi farklı şekillerde ifade edebilmeyi sağlayan anlamdaş sözcükler, anlatım bozukluğuna sebebiyet vermezler. Dilimizde mevcut olan ve eş anlamlıları bulunan kelimelerden birisi emniyettir. Yabancı kökenli bir sözcük olan emniyet kelimesinin eş anlamlısı olarak tabir edilen birden fazla kelime bulunur. Peki, emniyetin eş anlamlısı olan kelimeler hangileridir?

Emniyet eş anlamlısı nedir? Emniyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Canlı bir varlık olan dil sürekli gelişir ve değişir. Bu gelişim sürecinde başka dillerle olan etkileşimi büyük önem taşır. Özellikle coğrafi yakınlık, kültür ve kelime etkileşiminin en büyük sebeplerinden biridir. Bu nedenle Türkçe, coğrafi yakınlığı ve kültür etkileşimleri nedeniyle en çok Arapça ve Farsça ile sözcük alışverişinde bulunmuştur. Bu kelimelerden birisi de emniyettir. Arapça kökenli olan emniyet "amm" kelimesinden evrilmiştir.

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Emniyet kelimesi ne demek?

Emniyet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre emniyet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  1. Güvenlik
  2. Güven, inanma, itimat
  3. Polis işleri
  4. Güvenlik işlerinin yürütüldüğü yer
  5. Bir araçta güven sağlayan parça

Emniyet kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler şunlardır:

  • Emniyet güçleri beş dakika içerisinde saldırı alanına toplandı.
  • Ailemin emniyette olması bu hayatta benim için en önemli şeydir.
  • Lunaparktaki birçok aracın emniyet kilidinin bozuk olması herkesin hayatı için büyük bir tehlikedir.
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Emniyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zengin bir dil olan Türkçede, emniyet kelimesi için farlı alternatifler yani eş anlamlılar bulunur. Emniyet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de emniyetle aynı ya da benzer anlamları taşırlar. Emniyetin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Güvenlik
  • İtimat
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Emniyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Emniyet eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler "güvenlik" ve "itimat" kelimeleridir. Emniyetin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Artık benim sözüme itimat etmiyor oluşu fena halde canımı sıkıyordu.
  • Okul yönetiminden istediğim tek şey çocuklarımın güvende olması için güvenliğin iyi sağlanması.
  • Ülkedeki güvenliği sağlayan polis teşkilatı, hem halk hem de devlet için büyük bir önem taşır.
  • Şirketin güvenlik kurulu, saldırı iddialarını onayladı.
  • Kendisine olan itimatımız sonsuzdu.
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