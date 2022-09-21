Kasaba eş anlamlısı nedir? Kasabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, çok eski bir dildir ve geçmişten günümüze kadar sürekli diğer dillerle etkileşim içindedir. Hem başka dilleri beslemiş hem de onlardan beslenmiştir. Bundan dolayı sahip olduğu kelime sayısı da çok fazladır. Türkçe, özellikle Arapçadan birçok sözcüğü bünyesine katmıştır. Arapça kökenli sözcüklerden birisi de kasabadır. Kasaba, Arapça "ḳṣb" kökünden gelir. Bu kökten türeyen ve surla çevrilmiş yerleşim yeri anlamına gelen "ḳaṣaba(t)" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimeye Türkçede ilk olarak 1500'lü yıllarda rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre kasaba kelimesinin anlamı ise şu şekildedir: "Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde."

Kasaba ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Günün birinde küçük bir sahil kasabasına yerleşmek herkesin hayalidir.

Bu kasabadaki su kirliliği artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta geldi.

Kasabanın en güzel kızı olan Ayşe bir hafta önce kayıplara karıştı.

Kasabanın eş anlamlısı nedir?

Kasaba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "belde"dir. Anlamları aynı olan bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Fakat bazı kalıplaşmış ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneğin "kasaba kurnazlığı" kalıplaşmış bir ifadedir ve burada kasaba kelimesi yerine belde kelimesini kullanamayız. Bundan dolayı her zaman bağlama uygun sözcük seçimi yapmak gerekir.

Kasabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kasaba kelimesinin eş anlamı olan belde sözcüğü ile örnek cümleler ise şu şekildedir:

Böyle güzel bir beldede insan hiç yaşlanmaz.

Beldemizin en güzel özelliklerinden birisi ormanlarının çok olmasıdır.

İzmir'in beldelerinde yaşayıp çiftçilikle uğraşmak en büyük hayalim.



