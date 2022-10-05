Kent eş anlamlısı nedir? Kent kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kent sözcüğü, nüfusunun büyük bir kısmı endüstri, zanaat veya hizmet sektöründe çalışan yerleşim yeri manasına gelir. Köy veya bucağa nazaran daha büyük bir yerleşim alanıdır. Kent kelimesi dilimize Soğdcadan geçmiştir. Soğdcada "şehir, yerleşim" anlamına gelen "kand/kanth" kelimesinden alıntıdır. Kent kelimesi kullanılarak türetilen birçok birleşik kelime de mevcuttur. Dilimizde "başkent", "çadır kent", "ana kent" gibi sözcükler, kent kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimelerdir.

Kent kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kentin eş anlamlısı olarak en çok tercih edilen sözcüklerden biri "şehir"dir. Kent eş anlamlısı kelimeler, cümle içerisinde kent kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Bu kelimeler cümle içinde asıl kelime yerine kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Eş anlamlı sözcükler aynı manayı barındırdıkları için birbirlerinin yerine kullanılır. Kent kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Şehir

Site

Kentin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kent kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde kullanıldığında o cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz. Kentin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

İnsan sayısının az olduğu bir şehirde yaşamak isterdim.

Emekli olduktan sonra burayı kiraya verip küçük bir şehre yerleşmek istiyordu.

Yaşlanınca küçük bir sitede yaşamayı planlıyorum.



