MAGAZİN

Emrah, Aşk ve Mavi dizisinden ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi dizisiyle ekranlara dönen Emrah, yeni sezon için zam isteyince yapımcıyla anlaşamadı! Emrah'ın diziye devam etmeyeceği iddia edildi

Emrah, Aşk ve Mavi dizisinden ayrıldı mı?

Emrah’ın, 10 yıl aradan sonra ekrana döndüğü, ‘Aşk ve Mavi’ dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

Şarkıcının, zam isteği yerine getirilmeyince, kontratının bitmesinin ardından yapım şirketiyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Üçüncü sezonun çekimlerinde sadece beş bölümde yer alan Emrah, Kapadokya’dan, İstanbul’a döndü.

Diziye veda eden şarkıcı, bu dönem sahnelere dönecek. Emrah, kısa bir süre dinlendikten sonra Avrupa turnesine çıkarak, sevenleriyle buluşacak. Şarkıcının, uzun yıllar ses ve ışıkçılığını yapan Murat Kösemeci, organizasyon haberini Instagram’da paylaşarak, takipçilerine duyurdu. (Milliyet)

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptıAleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı
Hatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptıHatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Mavi aşk ve mavi yeni sezon Aşk ve Mavi emrah emrah

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sagopa Kajmer'e elektrik çarptı

Sagopa Kajmer'e elektrik çarptı

Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a büyük jest

Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a büyük jest

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Hatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptı

Hatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptı

Avlu dizisinin Heves’i Selen Seyven aşkı Özgür Emre Yıldırım'da buldu

Avlu dizisinin Heves’i Selen Seyven aşkı Özgür Emre Yıldırım'da buldu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.