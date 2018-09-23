Emrah, Aşk ve Mavi dizisinden ayrıldı mı?

Emrah’ın, 10 yıl aradan sonra ekrana döndüğü, ‘Aşk ve Mavi’ dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

Şarkıcının, zam isteği yerine getirilmeyince, kontratının bitmesinin ardından yapım şirketiyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Üçüncü sezonun çekimlerinde sadece beş bölümde yer alan Emrah, Kapadokya’dan, İstanbul’a döndü.

Diziye veda eden şarkıcı, bu dönem sahnelere dönecek. Emrah, kısa bir süre dinlendikten sonra Avrupa turnesine çıkarak, sevenleriyle buluşacak. Şarkıcının, uzun yıllar ses ve ışıkçılığını yapan Murat Kösemeci, organizasyon haberini Instagram’da paylaşarak, takipçilerine duyurdu. (Milliyet)

