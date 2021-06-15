Emrah Ben kimdir, nereli? Baht Oyunu Aslan Enişte kimdir? Emrah Ben kaç yaşında?

Tek kişilik gösterisi ile Amerika'da ödül alan sayılı sanatçılardan olan ve Tozkoparan dizisiyle ekranlarda daha önce rol alan oyuncu Emrah Ben, Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinde Aslan Enişte karakterine hayat verecek. Peki Emrah Ben kimdir, nereli?
Emrah Ben, 1986 doğumludur ve 35 yaşındadır. Daha önce Tozkoparan dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu evlidir ve bir çocuk sahibidir. Aslen Balıkesir Bandırma ilçesine çağlı bölgede doğmuştur. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yapmış olan Emrah Ben, 12 senedir oyuncu olarak görev yapmaktadır. Camianın yabancısı değildir.
Pek çok reklam, dizi, sinema gibi yapımlarda rol alan oyuncu, tek kişilik gösteri dalında da Amerika'da ödül almış olan sayılı oyunculardandır. Halen daha tek kişilik komedilerini yapmaktadır. Tozkoparan dizisinde mahallenin bakkalı rolünü canlandırmış olan Emrah Ben, bu akşam başlayacak olan Baht Oyunu dizisinde Aslan Enişte karakterine hayat verecek.
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