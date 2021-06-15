MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emrah Ben kimdir, nereli? Baht Oyunu Aslan Enişte kimdir? Emrah Ben kaç yaşında?

Emrah Ben kimdir, nereli? Baht Oyunu Aslan Enişte kimdir? Emrah Ben kaç yaşında?

15.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Tozkoparan dizisiyle ekranlarda rol alan oyuncu Emrah Ben, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinde Aslan Enişte karakterini canlandıracak. Peki Emrah Ben kimdir, nereli? Baht Oyunu Aslan Enişte kimdir? Emrah Ben kaç yaşında? İşte yanıtı...

Emrah Ben kimdir, nereli? Baht Oyunu Aslan Enişte kimdir? Emrah Ben kaç yaşında?

Tek kişilik gösterisi ile Amerika'da ödül alan sayılı sanatçılardan olan ve Tozkoparan dizisiyle ekranlarda daha önce rol alan oyuncu Emrah Ben, Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinde Aslan Enişte karakterine hayat verecek. Peki Emrah Ben kimdir, nereli?

EMRAH BEN KİMDİR? ASLAN ENİŞTE KİMDİR?

Emrah Ben, 1986 doğumludur ve 35 yaşındadır. Daha önce Tozkoparan dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu evlidir ve bir çocuk sahibidir. Aslen Balıkesir Bandırma ilçesine çağlı bölgede doğmuştur. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yapmış olan Emrah Ben, 12 senedir oyuncu olarak görev yapmaktadır. Camianın yabancısı değildir.

Pek çok reklam, dizi, sinema gibi yapımlarda rol alan oyuncu, tek kişilik gösteri dalında da Amerika'da ödül almış olan sayılı oyunculardandır. Halen daha tek kişilik komedilerini yapmaktadır. Tozkoparan dizisinde mahallenin bakkalı rolünü canlandırmış olan Emrah Ben, bu akşam başlayacak olan Baht Oyunu dizisinde Aslan Enişte karakterine hayat verecek.

BAHT OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz - Bora
Cemre Baysel - Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen - Tuğçe
Tuğba Çom Makar - Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez - Evren
İdris Nebi Taşkan - Rüzgar
Hande Subaşı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Hande Subaşı kimdir, nereli?Hande Subaşı kimdir, nereli?
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

İstanbul Ataşehir'de gasp dehşeti!

İstanbul Ataşehir'de gasp dehşeti!

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Aşı yoğunluğu! Binlerce kişi geldi, kuyruklar oluştu

Aşı yoğunluğu! Binlerce kişi geldi, kuyruklar oluştu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.