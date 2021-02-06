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Emrah'ın oğlu Tayfun'dan yeni iddialar! 'Bir şişe süt almadı'

06.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Emrah'ın oğlu Tayfun'dan yeni iddialar! 'Bir şişe süt almadı'

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, babası hakkında konuştu. Tayfun'un annesi Ebru Çolak da ünlü şarkıcı hakkında iddialarda bulundu.

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, babası hakkında konuştu.

Geçtiğimiz yıl babasının kendisine Bursa'dan bir ev aldığını ve miras feragatnamesi imzalattığını belirten Tayfun Engin Çolak, "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım" dedi.

Tayfun Can Çolak, babasının sosyal medya hesaplarını engellediğini belirtti.

Anne Ebru Çolak da canlı yayına telefonla bağlanarak Tayfun'un zor zamanlar yaşadığını ifade ederek "İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!" diye konuştu.

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