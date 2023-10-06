Emrata 90 dolarlık minik bikinisiyle öyle pozlar verdi ki...

Kocası tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan Emrata paylaşımlarıyla olduğu kadar tarzıyla da öne çıkan bir isim.

2014 ve 2015 yıllarında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzıyla sık sık konuşulan güzel model bu sefer de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Fotoğraflarda bir çocuk annesi model, koleksiyondan göz alıcı bir mayo giydi ve resmi web sitesine göre fiyatı altı ve üstü 90 dolar olan tanga bikini takımıyla yine olay oldu.

Emrata kendisine yağ sürdürdüğü anları da paylaşarak stokların tükendiği bilgisini de verdi.



