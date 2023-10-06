MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emrata 90 dolarlık minik bikinisiyle öyle pozlar verdi ki...

Emrata 90 dolarlık minik bikinisiyle öyle pozlar verdi ki...

06.10.2023 08:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolüyle hafızalar kazınan Emily Ratajkowski, model olarak kariyerine devam ediyor. Güzel model yine minicik bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu.

Kocası tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan Emrata paylaşımlarıyla olduğu kadar tarzıyla da öne çıkan bir isim.

2014 ve 2015 yıllarında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzıyla sık sık konuşulan güzel model bu sefer de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

222

Fotoğraflarda bir çocuk annesi model, koleksiyondan göz alıcı bir mayo giydi ve resmi web sitesine göre fiyatı altı ve üstü 90 dolar olan tanga bikini takımıyla yine olay oldu.

Galatasaraylı futbolcu ile yakalanmıştı! Sonunda itiraf geldi Galatasaraylı futbolcu ile yakalanmıştı! Sonunda itiraf geldi

sdsdsd

Emrata kendisine yağ sürdürdüğü anları da paylaşarak stokların tükendiği bilgisini de verdi.

11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylı futbolcu ile yakalanmıştı! Sonunda itiraf geldiGalatasaraylı futbolcu ile yakalanmıştı! Sonunda itiraf geldi
Yabani'nin yıldızı Halit Özgür Sarı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da...Yabani'nin yıldızı Halit Özgür Sarı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da...
Kanseri yendi, İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğiyle şaşırttıKanseri yendi, İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğiyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski emily karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.