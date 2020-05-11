Emre Akbaba ve Ferdi Kadıoğlu'nun yarıştığı FIFA 20 e-Futbol Kupası'nda şampiyon belli oldu!

E-Futbol Kupası, koronavirüs pandemisi sürecinde ortaya konulmuş bir fikirdi. Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un katkılarıyla bir projeye dönüştürülen bu fikirde, Süper Lig oyuncuları FIFA 20'de kendi takımlarıyla mücadele edecekti. Nitekim öyle de oldu. Bu anlamda Galatasaray'dan Emre Akbaba, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ve Kasımpaşa'dan Anıl Koç kupada yerini aldı.

E-FUTBOL KUPASINDA KIYASIYA MÜCADELE VARDI

Bu dört isim turnuvada mücadele etti. Önce Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı. Kadıoğlu, yarı finalde ise Kasımpaşalı Anıl Koç'a mağlup oldu. Anıl Koç finalde ise Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ile karşı karşıya geldi.

GALİBİYETİ TARAFTARLARINA VE SEMTİNE HEDİYE ETTİ

Öncesinde sırasıyla Beşiktaş'ı, Başakşehir'i, Alanyaspor'u ve Fenerbahçe'yi eleyen Anıl Koç, bu kez Kasımpaşa ile Sivasspor'u önce 4-2 daha sonra 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. E-Futbol kupasının şampiyonu Kasımpaşalı Anıl Koç, yaptığı zafer konuşmasında ''Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. '' ifadelerini kullandı ve bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarlarına ve semtine armağan etti.

