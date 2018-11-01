Emre Altuğ'dan Sıla'ya destek mesajı 'Ahmet ve diğerlerine...'

Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla'ya ünlülerden destek yağıyor. Son olarak Emre Altuğ da Instagram hesabından Sıla'ya destek destek oldu.

'AHMET VE DİĞERLERİNE...'

Oğlum sizi kim büyütüyor yetiştiriyor böyle mi öğretiyor??? Farz edelim evde böyle görerek büyüdünüz şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu??? Farz edelim öyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla insanlıkla sevgiyle saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi??? Eğer öyleyse yazık çünkü o taktirde var olmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve diğerlerine...) #gecmisolsunsıla





