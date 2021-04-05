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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası yine ertelendi!

05.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Sarnıç'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası yine ertelendi!

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın arasında devam eden davalardan biri de boşanma davası... İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Sarnıç ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

"VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ"

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

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Yağmur Sarnıç
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