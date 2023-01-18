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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tehdit davasında karşı karşıya geldi

18.01.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Sarnıç'ın üç yıl önce katıldığı yayında eski eşi Emre Aşık'la ilgili söylediklerinden dolayı "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sarnıç ifadesinde sözlerinde hakaret olmadığını söylerken Aşık da "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" dedi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tehdit davasında karşı karşıya geldi

Bir televizyon programında 3 yıl önce eski eşi Emre Aşık ve avukatına söylediği sözler nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yağmur Sarnıç katıldı. Şikayetçi Emre Aşık ile Funda Sadıkahmet ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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YAĞMUR SARNIÇ: AYLIK GELİRİM 5 BİN LİRA

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Yağmur Sarnıç çalışmadığını belirterek aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Emre Aşık ise aylık gelirini belirtmedi. Duruşmada savunma yapan Yağmur Sarnıç suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor, engel oluyor. Emre'nin uyarıcı madde kullandığını kabul ettiğine dair boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor." dedi.
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"AYNI YERDE OLMAKTAN VE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ

Emre Aşık'ın avukatı Yağmur Sarnıç'ın duruşmadaki hal ve tavırlarının tahrik edici olduğunu bu nedenle suçu işlediği konusunda kuvvetli şüpheler sağladığını belirterek dosyaya yayın yasağı ve gizlilik getirilmesini talep etti. Talebe karşılık söz alan Yağmur Sarnıç, "Ben yayın yasağı istemiyorum, korkacak bir şey yok. Tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum" dedi.
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MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. Emre Aşık, duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Açıklamada bulunan Yağmur Sarnıç ise, "Gördüğünüz üzere davanın basına açık olmasını ben istedim çünkü gerçekler ortada olduğu ve benim bunlarla korkum olmadığı için. Funda Hanım'ın gerçek yüzü bu davada ortaya çıkacak. Bir sonraki celsede bekliyorum sizi" diyerek adliyeden ayrıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yağmur Sarnıç'ın 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet'e yönelik hakaret içeren sözler söylendiğinin bilirkişi raporunda da yer verildiği anlatıldı. İddianamede, Emre Aşık'a ve Funda Sadıkahmet'e söylenen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olduğu, küçük düşürücü söylemler olduğu belirtildi. İddianamede, Yağmur Sarnıç'ın Funda Sadıkahmet'e yönelik "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 1 yıl 15 günden 4 yıl 4 aya kadar, Emre Aşık'a yönelik "Hakaret" suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, her iki şikayetçiye karşı toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, dosyanın uzlaşma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı da belirtildi.

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