‘Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi’ filmi Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘En İyi Film’ ödülünü kazandı

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın'ın imzasını taşıyan film, İtalya'nın Milano şehrinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali'nde aldığı 'Mansiyon' ödülünün ardından Teksas'taki festivalden de ödülle döndü. Yapım, ABD'nin Teksas eyaletinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünü aldı. Yönetmenin kardeşi Yunus Emre Taşkın'ın başrolünde oynadığı ve aile üyelerinin de rol aldığı filmin konusu da dikkat çekti.

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın, boksör kardeşinin hikayesini anlattığı filmi kendi imkanlarıyla çektiğini belirterek, "İmkansız diye bir şey yok" dedi.

"SİNEMA YOLCULUĞUMDAKİ HEYECANIMI ARTIRDI"

Filmin İspanya'nın Barselona şehrinde 18 yıldır düzenlenen festivalde de finalist olduğu bilgisini veren Taşkın, "Kendi imkanlarımızla çektiğimiz, kardeşimin gerçek hikayesini anlattığım bu filmin yurt dışında önemli festivallerde ödül alması sinema yolculuğumdaki heyecanımı daha da artırdı. Elimdeki bütün imkanları maksimum derecede kullanarak çevremdeki insanların, dostlarımın, ailemin, akrabalarımın da desteğiyle bütçemi toparlayıp pes etmeden filmlerimi ortaya çıkartıyorum ve bu filmler yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde finalist oluyor, ödüller alıyor. Kardeşimin yolculuğuyla beraber benim filmimin hikayesi de kendini tamamladı" dedi.