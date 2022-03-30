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Emre Karayel'den güldüren paylaşım! "Ense kebabı çok lezzetli"

30.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Can'ı kucağına alarak verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "Oğlumun saçları döküldü ama yeleleri duruyor hala... Belli ki babası gibi at sevdalısı olacak... Ense kebabı çok lezzetli!" ifadelerini kullandı.

Emre Karayel'den güldüren paylaşım! "Ense kebabı çok lezzetli"

"El Değmemiş Aşk", "Düğüm Salonu", "Söz Vermiştin" ve "1 Erkek 1 Kadın" gibi projelerde rol alan oyuncu Emre Karayel, 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 2 ay önce oğulları Can'ı kucaklarına aldı.

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"ENSE KEBABI ÇOK LEZZETLİ"

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Yeni baba-oğul pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Oğlumun saçları döküldü ama yeleleri duruyor hala... Belli ki babası gibi at sevdalısı olacak... Ense kebabı çok lezzetli! Oğlum Can..." şeklinde esprili bir not düştü. Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Emre Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 4 binden fazla beğeni aldı.

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Emre Karayel
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