Emre Karayel'den oğluyla poz! 'Dinlemeyi bileceksin'

Şimdilerde baba olmanın mutluğunu yaşayan Emre Karayel, bir aylık oğluyla verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin, "Dinlemeyi bileceksin" notunu düştüğü paylaşıma binlerce beğeni ve başta Karayel'in oyuncu arkadaşları olmak üzere birçok kişiden 'Maşallah' yorumu geldi.

"ZAMANIN DURDUĞU AN"

49 yaşındaki Karayel, daha önce de baba-oğul pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamış ve şu notu düşmüştü:

"Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle."

