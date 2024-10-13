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Emre Kınay ağlayarak Gebze Belediye Başkanı'na seslendi! "Bu nasıl bir vicdandır?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 07:25
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Gebze'den gelen görüntüler kan dondurdu. 45 sokak hayvanının öldürüldüğü barınakta yaşananları gören Emre Kınay gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak yayın açan oyuncu Emre Kınay da Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi.

Emre Kınay ağlayarak Gebze Belediye Başkanı'na seslendi! "Bu nasıl bir vicdandır?"

Gebze Belediyesi’nin sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan katliam kan dondurdu.

Kocaeli’de Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde hayvanların öldürülüp çöp poşetlerine konulduğu ve çöp konteynerine atıldığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Gebze'de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gebze Belediyesi'nden ölmüş hayvanların toplatıldığına dair yapılan açıklamayı kabul etmeyen Kınay, gözyaşlarına boğuldu.

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Emre Kınay Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi. "Senin yetkin ve etkin altındaki rehabilitasyon merkezinde iğneyle bebek kediler, köpekler... Bu nasıl bir vicdandır? Hangi dinin mensubusunuz siz ya! Nasıl bir vicdan, bunu yapıp arkasından da Allah'a avucunu açıp dua eder ya!" diyerek isyan etti.

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"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ BU TOPLUMDA?"

Belediye'den yapılan açıklamada ise sokak hayvanlarının çoktan öldüğü iddia edildi. Kınay bu açıklamaya da tepki göstererek "Canım yanarak Gebze Belediye başkanına sesleniyorum" diyen Kınay "Siz bugün cumaya gittiniz. Nasıl bir vicdan bunu yapıp sonra da Allah'a yakarır, avucunu açıp dua eder ya? Siz nereden çıktınız bu toplumda? Sonra da kız çocukları için cümleler kuracaksınız..." ifadelerini kullandı.

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Emre Kınay
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