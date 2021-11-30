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  4. Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

30.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Naci Tosun' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Mehmet Kurt, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Mehmet Kurt'un son hali:

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

MEHMET KURT KİMDİR?

1983 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Kurt, lise yıllarında tiyatroya merak saldı. Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılan Kurt, yarışmadan 5. olarak ayrıldı. Azad, En İyi Arkadaşım, Mehmet'in Günlüğü, Naber Bacanak ve Akasya Durağı gibi projelerde rol alan Mehmet Kurt'un en bilinen projesi Emret Komutanım dizisi olmuştur.

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