Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt son haliyle şaşkına çevirdi!

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Naci Tosun' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Mehmet Kurt, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Mehmet Kurt'un son hali:

MEHMET KURT KİMDİR?

1983 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Kurt, lise yıllarında tiyatroya merak saldı. Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılan Kurt, yarışmadan 5. olarak ayrıldı. Azad, En İyi Arkadaşım, Mehmet'in Günlüğü, Naber Bacanak ve Akasya Durağı gibi projelerde rol alan Mehmet Kurt'un en bilinen projesi Emret Komutanım dizisi olmuştur.

