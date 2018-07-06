MAGAZİN

En ateşli kadın! Yine şovunu yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Georgia May Foote, yüz binlerde takipçisi olan Instagram hesabından küvette çıplak halde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu.

En ateşli kadın! Yine şovunu yaptı

Rahat tavırları ve giyim kuşamı ile her zaman paparazilerin dikkatini çekmeyi başaran ve en ateşli kadın dalında İngiliz pembe dizi ödülü alan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Georgia May, küvette köpekler içinde çekmiş olduğu fotoğrafını "Köpük, köpük, köpük, bela geliyor" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

"FOTOĞRAFI ÇEKEN ŞANSLI ADAM KİM?"

Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu fotoğraf bir saat içinde yaklaşık 20 bin beğeni aldı. Bir takip fotoğraf içi, "fotoğrafı çeken şansı adam kim?" yorumunu yaptı. Oyuncunun fotoğrafı, Chris Hughes ile hakkında çıkan aşk dedikodularının ardında paylaşması kafaları karıştırdı.

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Georgia May Foote, Georgia May Foote ınstagram

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