"En büyük köpek balığını yakalama" organizasyonu! 3.6 metre ve 550 kilo köpek balığı yakaladılar: Tam 1 saatte kıyıya çekebildiler!

ABD'nin Florida eyaletinde köpek balığı uzmanı Blaine Kenny, 3.6 metre uzunluğunda ve 550 kilogram ağırlığındaki büyük beyaz köpek balığını yakaladı.

EN BÜYÜK KÖPEK BALIĞINI YAKALAMA OPERASYONU

İş ortağı Dylan Wier ile Navarre Beach'te tura çıkan ikili mümkün olan en büyük köpek balığını yakalamak için devasa yemler kullandı.

70 kilogramlık kılıçbalığı başı ve 35 kilogramlık ton balığını yem olarak kullanan ikiliden Kenny'nin oltasında bir hareketlilik oldu.

Köpek balığı, Kenny'nin onu çıkarmak için gösterdiği çabalara rağmen defalarca suya geri çekilmeye devam ettiği için neredeyse bir saat boyunca balığı kıyıya çekme işlemi devam etti.

Kenny, Coastal Worldwide YouTube kanalına yüklenen 25 dakikalık klipte o anları paylaştı.





