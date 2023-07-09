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En Büyük Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? Kemal Sunal hayranları ekran başına!

09.07.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışında yer almasıyla merak edildi. Bir Kemal Sunal klasiği olan film, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kadrosunda Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer, Ayten Erman ve Reha Yurdakul gibi usta isimleri bulunduran filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, En Büyük Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? Kemal Sunal hayranları ekran başına!

En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Merak edilen bir diğer konu ise filmin nerede çekildiği oldu. Dram ve komedi tarzını birleştiren En Büyük Şaban filminin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet oturuyor. İşte En Büyük Şaban filmi konusu, oyuncuları ve 9 Temmuz Star TV yayın akışı...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul’a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul’a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünür.

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Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban’ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban
Nilgün Bubikoğlu - Hülya
Kamran Usluer - Faik Bey
Reha Yurdakul - Uşak Kamil
Hikmet Karagöz - Hikmet
Dinçer Çekmez - Boksör
Ayten Erman - Ayten
Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman - Boks Hakemi
Yadigar Ejder - Boksör
Adem Taşay - Boksör
Mehmet Uğur - Hırsız
İbrahim Kurt - Hırsız
Orhan Çoban - Komiser
Ekrem Dümer - Doktor
Hüseyin Kaşif - Eğlence Salonu Yetkilisi
Cevdet Arıkan - Polis
Yaman Okay - Polis
Mustafa Koç - Semih
Arap Celal - Meyhaneci
Ekrem Gökkaya - Tiryaki

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EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekildi.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ UYARLAMA MI?

En Büyük Şaban filmi Charlie Chaplin'in 1931 yapımı “Şehir Işıkları” (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

9 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Milyarder
16:30 Şaşkın Damat
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban

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