En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi ne zaman çekildi? İşte En Büyük Şaban oyuncu kadrosu…

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinin rol aldığı “En Büyük Şaban” filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nilgün Bubikoğlu yer alıyor. Bu isimlerin yanında başrole; Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz, Dinçer Çekmez ve Ayten Erman eşlik ediyor. “En Büyük Şaban” filmi; Şaban’ın memleketinden İstanbul’a amcasının oğlunu aramak için gelmesiyle başlıyor. Şaban karakterinin başından geçen bu komik hikaye, usta oyuncu Kemal Sunal’ın sevilen filmleri arasında bulunuyor. Film, Charlie Chaplin’in kült filmi “Şehir Işıkları”ndan (City Lights) esinlenerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.