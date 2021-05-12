MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi ne zaman çekildi? İşte En Büyük Şaban oyuncu kadrosu…

En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi ne zaman çekildi? İşte En Büyük Şaban oyuncu kadrosu…

12.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından olan Kemal Sunal’ın sinema tarihine geçen en iyi yapımlarından biri olan “En Büyük Şaban” filmi, günümüzde de halen büyük bir ilgiyle izleniyor. 1983 yılında yayımlanan “En Büyük Şaban” filminin senaryosunu Suphi Tekiner kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Filmin başrolünde olan Kemal Sunal’a Nilgün Bubikoğlu eşlik ediyor.

En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi ne zaman çekildi? İşte En Büyük Şaban oyuncu kadrosu…

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinin rol aldığı “En Büyük Şaban” filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nilgün Bubikoğlu yer alıyor. Bu isimlerin yanında başrole; Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz, Dinçer Çekmez ve Ayten Erman eşlik ediyor. “En Büyük Şaban” filmi; Şaban’ın memleketinden İstanbul’a amcasının oğlunu aramak için gelmesiyle başlıyor. Şaban karakterinin başından geçen bu komik hikaye, usta oyuncu Kemal Sunal’ın sevilen filmleri arasında bulunuyor. Film, Charlie Chaplin’in kült filmi “Şehir Işıkları”ndan (City Lights) esinlenerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

en büyük şaban2

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı “Şehir Işıkları” (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

CHARLIE CHAPLIN - CITY LIGHTS

en büyük şaban1

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Kemal Sunal : Şaban
  • Nilgün Bubikoğlu: Hülya
  • Kamran Usluer: Faik Bey
  • Reha Yurdakul: Uşak Kamil
  • Hikmet Karagöz: Hikmet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
CZN Burak'tan Filistin'e destek! Mesajını Arapça yayınladıCZN Burak'tan Filistin'e destek! Mesajını Arapça yayınladı
Anahtar Kelimeler:
Kartal Tibet Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Meteoroloji duyurdu! Üç bölgede büyük risk

Meteoroloji duyurdu! Üç bölgede büyük risk

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragman! Gerçekler ortaya çıkıyor

Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragman! Gerçekler ortaya çıkıyor

Genç isimden nefes kesen pozlar

Genç isimden nefes kesen pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.