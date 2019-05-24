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En büyük tutkularını işe çevirdi! Tüm dünyadan sipariş alıyorlar

gizemino gizemino
YAŞAM  | 24.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sokaktaki bir kediyi sahiplenerek eve getiren çift sonradan kedi aşkını markaya çevirdi! Şimdi tüm dünyadaki kedilere birbirinden ilginç tasarımda yatak modelleri üretiyor

En büyük tutkularını işe çevirdi! Tüm dünyadan sipariş alıyorlar

Ukranyalı Kateryna isimli bir kullanıcı kocası Denis ile birlikte kediler için ilginç bir girişim başlattı. Meow Felt Dükkanı adını verdikleri markalarıyla kedilere yünden minik bir yuva yapıyorlar üstelik bu ürünleri kendi özel isteğiniz üzerine sipariş verebiliyorsunuz.

Çiftin hikayesi birkaç yıl önce kendi kedileri Tara'yı sahiplenmekle başlıyor. Kedileri için evde özel bir köşe yapmak isteyen çift yün keçeden ilginç ev tasarladı. Şekil olarak normal kedi yataklarından çok farklı olan bu tasarımlar o kadar beğenildi ki çift bunu markaya çevirdi.

Her bir yatakta yeteneklerini daha da geliştiren çift yatakları yaparken tasarımın fonksiyonundan, ürün kalitesine kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor.

İşte baktıkça yüzünüzde gülümseme yaratacak birbirinden ilginç tasarımdaki kedi yatak fotoğrafları

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