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En eş anlamlısı nedir? En kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler, yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlama gelen kelimelerdir. Bir kelimenin eş anlamlısı kimi zaman yabancı kökenli olabilir. En kelimesi de bu duruma örnektir. Eski Türkçe döneminden bu yana kullanılan en kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler vardır.

En eş anlamlısı nedir? En kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil canlı bir yapıdadır. Bundan dolayı sürekli değişir ve gelişir. Özellikle farklı toplumların dilsel anlamda birbirlerini etkilemiştir. Toplumların birbiriyle olan ticari, ekonomik ve sosyal gibi ilişkileri vasıtasıyla kültürleri ve dolayısıyla dilleri etkileşime geçer. Bu etkileşimler sonucunda dillere yeni kelimeler geçer. Bunun yanı sıra dillerdeki bazı kelimeler ise yüzyıllar boyu değişmeden günümüze ulaşabilir. Türkçede de yabancı kökenli kelimelerin yanı sıra Türkçenin en eski dönemlerinden beri korunan Türkçe kökenli kelimeler vardır. "En" sözcüğü de bunlardan biridir.

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En ne demek?

Türkçede üç farklı en kelimesi bulunur. Türk Dil Kurumuna göre bir yüzeyde boy olarak sayılan iki kenar arasındaki uzaklığı ifade eder. Sesteş bir sözcük olan en aynı zamanda zarf olarak da kullanılır. Sıfatların önüne eklenerek o sıfatın diğerlerinden daha üstün olduğunu ve ulaşılabilecek üst seviyesini anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda hayvanlara ya da eşyalara vurulan damgaya da en denir.

En kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler şunlardır:

  • Yaptıracağı halı için odanın en ve boyunu ölçmemiz gerek.
  • Hayatımda tanıdığım en cesur insanı kaybettiğim için çok üzgünüm.
  • En iyi erkek oyuncu ödülü bu yıl başka birisine gitmeliydi.
  • Tarlanın en ve boy ölçülerini iyice öğrenmeden satın alma işlemini gerçekleştirme.
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En kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

En eş anlamlısı kelimeler her ne kadar benzer bir anlama gelseler de kullanım sıklığı açısından her biri farklıdır. Ayrıca bu kelimeleri bağlamına uygun kullanmak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlam karmaşasını engeller. En kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Arz
  • Genişlik
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Enin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Enin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Tüllerin arzı pencereler için çok büyük gelmişti.
  • Sipariş ettiğim koltukların genişliği tam istediğim gibi değildi.
  • Giydiği kıyafetlerin ne arzı ona uygundu ne de boyu.
  • Aile evinde hangar genişliğinde bir üst kat vardı.
  • Odaların genişliği yeterli olmamasından dolayı evi almaktan vazgeçtik.
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