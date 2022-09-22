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Katı eş anlamlısı nedir? Katının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

21.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kullanabileceğimiz pek çok anlamdaş kelime bulunur. Neredeyse her sözcüğün bir ya da birden fazla anlamdaşı vardır. Bundan dolayı Türkçe çok zengin bir dildir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde anlattıklarımızı, manası değişmeden farklı kelimelerle de ifade edebiliriz. Eş anlamlısı olan sözcüklerden birisi de katıdır. Peki, katı kelimesinin eş anlamı nedir?

Katı eş anlamlısı nedir? Katının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski bir dil olan Türkçe, kelime anlamında gelişerek bugünlere kadar gelmiştir. Arapça, Fransızca, Sanskritçe gibi birçok dilden beslenen Türkçenin kendine has kelimeleri çoğunluğu oluşturur. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de katıdır.

Katı, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede yer alan ve "sert, sıkı, zor" anlamına gelen "katıġ" sözcüğünden evrilmiştir. Katının TDK'ye göre anlamı şu şekildedir: "1. Sert, yumuşak karşıtı. 2. Hoşgörüsüz, merhametsiz. 3. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan."

Katı ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Sürekli katı besinler tüketmek bağırsakların için zararlı olabilir.
  • Katı bir ilkokul öğretmeni, pek çok çocuğun korkulu rüyasıdır.
  • Katı cisimlerin molekülleri düzenli bir haldedir.
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Katının eş anlamlısı nedir?

Katı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "berk"tir. Aynı anlama gelen bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Katı kelimesi birçok yan anlama sahip olduğundan dolayı eş anlamlıları da fazladır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Katı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Bek
  • Berk
  • Sıkı
  • Sert
  • Pek
  • Tıkız
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Katının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Katı kelimesinin eş anlamı olan hoşgörüsüz, acımasız, sıkı, berk, sert, çetin ve disiplinli sözcükleri ile örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Sıkı kuralları olan bu okul tüm öğrencileri canından bezdirdi.
  • Sert maddeler üzerine araştırma yürüten akademisyen bir gün Nobel ödülünü almak istiyor.
  • Bek bakışları hepimizi ürkütmüştü.
  • Pek yollardan geçerek bugünlere gelebildi.
  • Sert bir adam oluşu her halinden belliydi.
  • Böylesine tıkız bir insanla ömür mü geçer?
  • Sıkı davranışlarıyla tüm insanlığa korku salıyordu.
  • Akşam ekmek yapmak için hamur yoğurmuştum ancak tıkız olmuş diye yapamadık.
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