Katı eş anlamlısı nedir? Katının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski bir dil olan Türkçe, kelime anlamında gelişerek bugünlere kadar gelmiştir. Arapça, Fransızca, Sanskritçe gibi birçok dilden beslenen Türkçenin kendine has kelimeleri çoğunluğu oluşturur. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de katıdır.
Katı, Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede yer alan ve "sert, sıkı, zor" anlamına gelen "katıġ" sözcüğünden evrilmiştir. Katının TDK'ye göre anlamı şu şekildedir: "1. Sert, yumuşak karşıtı. 2. Hoşgörüsüz, merhametsiz. 3. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan."
Katı ile örnek cümleler vermek gerekirse:
Katı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "berk"tir. Aynı anlama gelen bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Katı kelimesi birçok yan anlama sahip olduğundan dolayı eş anlamlıları da fazladır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Katı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Katı kelimesinin eş anlamı olan hoşgörüsüz, acımasız, sıkı, berk, sert, çetin ve disiplinli sözcükleri ile örnek cümleler ise şu şekildedir: