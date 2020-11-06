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'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen Yeşilçam’ın unutulmaz isminin son hali

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinin gizli kahramanı İhsan Gedik 600’den fazla filmde boy gösterdi. Yeşilçam filmlerinin kötü adamı İhsan Gedik, yaşamını kitap satarak geçindiriyor. Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’in son hali...

'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen Yeşilçam’ın unutulmaz isminin son hali

Yeşilçam sinemasının karakter oyuncularından biri olan İhsan Gedik, yardımcı adam rollerinin aranan ismiydi. Vurdulu kırdılı filmlerin vazgeçilmez oyuncusu hafızalara kötüler çetesinin bir üyesi olarak kazındı. 78 yaşındaki oyuncu verdiği bir röportajda 'En güzel Cüneyt abi döverdi' demişti.

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'Türk Sineması'nın kötü adamı' olarak bilinen ve Yeşilçam'da 48 yılda 600 yakın sinema filminde rol alan 71 yaşındaki İhsan Gedik, rol teklifi gelmeyince, geçimini sağlamak için hazırlattığı ‘Dünden Bugüne İhsan Gedik' kitabını elinde bastonuyla sokak sokak gezerek satmaya başladı.

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Battal Gazinin İntikamı, Utanç, Kara Murat Ölüm Emri, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?, Nereden Çıktı Bu Velet, Avanak Apti, Dokunmayın Şabanıma, Meraklı Köfteci, Görgüsüzler, Gırgıriyede Cümbüş, Davetsiz Misafir ve son olarak Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmlerinde rol aldı.

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İHSAN GEDİK: 'ŞİMDİ HİÇ ARKADAŞIMIZ KALMADI'

Yadigar Ejder, Süheyl Eğriboz, Hüseyin Zan, Faruk Panter, İsmet Erten, Behçet Nacar gibi isimlerden oluşan filmlerin kötüler çetesinde yer alan Gedik: “Şimdi hiç arkadaşımız kalmadı. O dönem bir filme kötü mü gerek, hemen bize gelirlerdi...”

KİTAP SATARAK GEÇİNİYOR

Gedik’i Taksim’deki Yeşilçam Cafe’ye uğradığınızda görebilir ve kendisinden “Dünden Bugüne İhsan Gedik” adlı kitabı satın alabilirsiniz. Oyuncu, bu sayede kızını üniversiteye gönderdiğini de söylüyor.

Gedik, yeni nesil yönetmenlerin kendilerine film ya da dizilerde rol vermemesi hakkında ise “Gençler sinemada kendi gruplarını kurdu, artık bizi çağırmıyor. Biz biraz geride kaldık. Çünkü diksiyon ve ezberimiz yoktu. O da sıkıntı yarattı. Yeni nesilden sadece Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum” açıklamasını yapıyor.

İHSAN GEDİK’İN SON HALİ

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