'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen Yeşilçam’ın unutulmaz isminin son hali

Yeşilçam sinemasının karakter oyuncularından biri olan İhsan Gedik, yardımcı adam rollerinin aranan ismiydi. Vurdulu kırdılı filmlerin vazgeçilmez oyuncusu hafızalara kötüler çetesinin bir üyesi olarak kazındı. 78 yaşındaki oyuncu verdiği bir röportajda 'En güzel Cüneyt abi döverdi' demişti.

'Türk Sineması'nın kötü adamı' olarak bilinen ve Yeşilçam'da 48 yılda 600 yakın sinema filminde rol alan 71 yaşındaki İhsan Gedik, rol teklifi gelmeyince, geçimini sağlamak için hazırlattığı ‘Dünden Bugüne İhsan Gedik' kitabını elinde bastonuyla sokak sokak gezerek satmaya başladı.

Battal Gazinin İntikamı, Utanç, Kara Murat Ölüm Emri, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?, Nereden Çıktı Bu Velet, Avanak Apti, Dokunmayın Şabanıma, Meraklı Köfteci, Görgüsüzler, Gırgıriyede Cümbüş, Davetsiz Misafir ve son olarak Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmlerinde rol aldı.

İHSAN GEDİK: 'ŞİMDİ HİÇ ARKADAŞIMIZ KALMADI'

Yadigar Ejder, Süheyl Eğriboz, Hüseyin Zan, Faruk Panter, İsmet Erten, Behçet Nacar gibi isimlerden oluşan filmlerin kötüler çetesinde yer alan Gedik: “Şimdi hiç arkadaşımız kalmadı. O dönem bir filme kötü mü gerek, hemen bize gelirlerdi...”