En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

En Hamarat Benim adlı gündüz kuşağı programı hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyor. Hafta boyu yapılan puanlamanın ardından, en yüksek puanı alan yarışmacı birinci seçiliyor. Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla yayınlanan En Hamarat Benim programı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki En Hamarat Benim birincisi kim oldu? İşte detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En Hamarat Benim programı, 320. bölüm ile 2 Aralık'ta FOX TV ekranlarında yerini alacak. Program 13.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz haftanın kazananı Semiha hanım olmuştu.

Programda bu hafta Şeyma, Nurdan, Songül, Nesrin ve Nurcan Hanım yarışıyor.

Nurcan hanımın alacağı puan, haftanın birincisini belirleyecek.

Programa ilişkin güncel detaylar, sayfaya eklenecek.

