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En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

02.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği En Hamarat benim programındaki puan durumu araştırılıyor. En Hamarat Benim programında birbirinden güzel yemekler hazırlanıyor ve bu yemeklere, diğer yarışmacılar tarafından puan veriliyor. Peki En Hamarat Benim birincisi kim oldu? İşte detaylar...

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

En Hamarat Benim adlı gündüz kuşağı programı hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyor. Hafta boyu yapılan puanlamanın ardından, en yüksek puanı alan yarışmacı birinci seçiliyor. Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla yayınlanan En Hamarat Benim programı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki En Hamarat Benim birincisi kim oldu? İşte detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En Hamarat Benim programı, 320. bölüm ile 2 Aralık'ta FOX TV ekranlarında yerini alacak. Program 13.00'da başlayacak.

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

Geçtiğimiz haftanın kazananı Semiha hanım olmuştu.

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

Programda bu hafta Şeyma, Nurdan, Songül, Nesrin ve Nurcan Hanım yarışıyor.

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

Nurcan hanımın alacağı puan, haftanın birincisini belirleyecek.

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 2 Aralık puan durumu!

Programa ilişkin güncel detaylar, sayfaya eklenecek.

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