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En Hamarat Benim'de Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Ağlayarak masayı terk etti

28.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin sevilen yarışma programı En Hamarat Benim, bu hafta diğer haftalardan farklı bir konseptle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin komşularının yarıştığı programda, ortalık bir anda gerildi. Eleştirileri kaldıramayan Kibar Maraz, gözyaşları içinde masayı terk ederken; Neslihan Korkmaz, Kadir Ezildi'nin annesiyle tartıştı.

En Hamarat Benim'de Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Ağlayarak masayı terk etti

Maltepe'de bir apartmanda yaşayan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu hafta En Hamarat Benim programında komşularını yarıştırdı. FOX ekranlarının iddialı programında tansiyon yükseldi.

Kadir Ezildi'nin alt komşusu Kibar Maraz'ın, yarışmaya kızı Nahide Keleş ile birlikte katılması, diğer yarışmacıları gerdi.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

Yarışmacılardan Cemile Uçkun, Kibar Maraz'ın, kızı Nahide Keleş'e tolerans gösterdiğini öne sürdü.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

Hafta boyunca benzer eleştirilere maruz kalan Kibar Maraz, gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu. Masayı terk eden Kibar Maraz, Kadir Ezildi'ye ''Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bana bir şey sorma artık. Beni diskalifiye et'' dedi.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

Ünlü sunucunun ısrarları sonucu masaya dönen Kibar Maraz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

Haftanın son gününde gerginlik tırmanarak devam etti. Son gün yarışmacısı Neslihan Korkmaz, Kadir Ezildi'nin annesi Ümran Kaplan'la tartıştı.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

Neslihan Korkmaz, kebapta kürdan kaldığını söyleyen Ümran Kaplan'a ''Yemeği çiğneyip ağzına vereyim istersen. Tövbe yarabbim! Saçmalıyorsun! Eleştirmek için eleştiriyorsun'' diyerek isyan etti. Seslerin yükseldiği masayı, ünlü sunucu Kadir Ezildi sakinleştirdi.

En Hamarat Benim yarışmasında Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Gözyaşları içinde masayı terk etti

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