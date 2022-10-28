En Hamarat Benim'de Kadir Ezildi'nin komşuları birbirine girdi! Ağlayarak masayı terk etti

Maltepe'de bir apartmanda yaşayan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu hafta En Hamarat Benim programında komşularını yarıştırdı. FOX ekranlarının iddialı programında tansiyon yükseldi.

Kadir Ezildi'nin alt komşusu Kibar Maraz'ın, yarışmaya kızı Nahide Keleş ile birlikte katılması, diğer yarışmacıları gerdi.

Yarışmacılardan Cemile Uçkun, Kibar Maraz'ın, kızı Nahide Keleş'e tolerans gösterdiğini öne sürdü.

Hafta boyunca benzer eleştirilere maruz kalan Kibar Maraz, gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu. Masayı terk eden Kibar Maraz, Kadir Ezildi'ye ''Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bana bir şey sorma artık. Beni diskalifiye et'' dedi.

Ünlü sunucunun ısrarları sonucu masaya dönen Kibar Maraz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Haftanın son gününde gerginlik tırmanarak devam etti. Son gün yarışmacısı Neslihan Korkmaz, Kadir Ezildi'nin annesi Ümran Kaplan'la tartıştı.

Neslihan Korkmaz, kebapta kürdan kaldığını söyleyen Ümran Kaplan'a ''Yemeği çiğneyip ağzına vereyim istersen. Tövbe yarabbim! Saçmalıyorsun! Eleştirmek için eleştiriyorsun'' diyerek isyan etti. Seslerin yükseldiği masayı, ünlü sunucu Kadir Ezildi sakinleştirdi.



