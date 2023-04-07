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En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu? 7 Nisan 2023 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim kazananı kim?

07.04.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Hamarat Benim haftanın birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelen yarışma programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün yapılacak son temizliğin ve yemeğin ardından son puanlar verilecek. Peki, En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu? 7 Nisan 2023 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim kazananı kim? İşte tüm merak edilenler...

En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu? 7 Nisan 2023 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim kazananı kim?

Kadir Ezildi'nin sunduğu hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan En Hamarat Benim'da bugün final heyecanı var. Yarışmada en yüksek puanı alarak birinci olan kişiye 20 bin TL'lik büyük ödül verilecek. Peki, En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu? 7 Nisan 2023 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim kazananı kim? İşte tüm detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?

Fox Tv'nin sevilen yarışma programı En Hamarat Benim'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 7 Nisan 2023 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

En Hamarat Benim 1

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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