En iyi Ahmet Kaya şarkıları

Ahmet Kaya ilk albümünü çıkardığı 1985'te tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırarak hayatlarımıza girdi. Şarkıcı kimliğinin yanında müzisyen, söz yazarı, yönetmen olarak da belleklerde yer ederken; hayatı, dünya görüşü ve 6 yaşındayken babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı bağlamasıyla müzik dünyasına yeni bir pencere açtı. Öyle ki şimdilerde özgün müzik olarak anılan müzik türünün kurucusu olarak kabul edilir. 1957 sonbaharında dünyaya gözlerini açıp 2000 yılında, yine bir sonbahar gecesi, sürgündeyken Paris'te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya, yaşadığı yıllarda adından söz ettirdiği kadar ölümünden sonra da gerek şarkılarıyla gerekse şarkılarını söyleyen sanatçılarla gündemdeki yerini koruyor. Biz de sizin için en sevilen Ahmet Kaya şarkıları yanında şiirli şarkılarını ve Ahmet Kaya'nın şarkılarını söyleyenlerin çalışmalarını derledik.

Ahmet Kaya Şarkıları

Ahmet Kaya, Adıyamanlı Kürt bir baba ile Türk bir annenin en küçüğü olarak Malatya'da dünyaya geldi. Ahmet, isimleri Emine, Mustafa ve Songül olan kardeşlerin sonuncusuydu. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olaylar üzerine tüm duygu ve düşüncelerini birbiri ardına çıkardığı albümlere ilmek ilmek işleyen Ahmet Kaya'nın toplumsal mesajlarının yer aldığı şarkılarının isimleri bile dönemi kaosa sürükleyen tüm sorumluların yüzüne bir tokat gibi inmeyi başardı. Dolayısıyla Ahmet Kaya şarkıları; yalnızlığın, hasretin, itilmişliğin ve ötekileşmenin tercümanı olup topluma yabancılaşmış tüm kesimleri bir şemsiye altında buluşturdu.