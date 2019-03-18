En iyi Ahmet Kaya şarkıları

Ahmet Kaya ilk albümünü çıkardığı 1985'te tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırarak hayatlarımıza girdi. Şarkıcı kimliğinin yanında müzisyen, söz yazarı, yönetmen olarak da belleklerde yer ederken; hayatı, dünya görüşü ve 6 yaşındayken babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı bağlamasıyla müzik dünyasına yeni bir pencere açtı. Öyle ki şimdilerde özgün müzik olarak anılan müzik türünün kurucusu olarak kabul edilir. 1957 sonbaharında dünyaya gözlerini açıp 2000 yılında, yine bir sonbahar gecesi, sürgündeyken Paris'te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya, yaşadığı yıllarda adından söz ettirdiği kadar ölümünden sonra da gerek şarkılarıyla gerekse şarkılarını söyleyen sanatçılarla gündemdeki yerini koruyor. Biz de sizin için en sevilen Ahmet Kaya şarkıları yanında şiirli şarkılarını ve Ahmet Kaya'nın şarkılarını söyleyenlerin çalışmalarını derledik.
Ahmet Kaya, Adıyamanlı Kürt bir baba ile Türk bir annenin en küçüğü olarak Malatya'da dünyaya geldi. Ahmet, isimleri Emine, Mustafa ve Songül olan kardeşlerin sonuncusuydu. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olaylar üzerine tüm duygu ve düşüncelerini birbiri ardına çıkardığı albümlere ilmek ilmek işleyen Ahmet Kaya'nın toplumsal mesajlarının yer aldığı şarkılarının isimleri bile dönemi kaosa sürükleyen tüm sorumluların yüzüne bir tokat gibi inmeyi başardı. Dolayısıyla Ahmet Kaya şarkıları; yalnızlığın, hasretin, itilmişliğin ve ötekileşmenin tercümanı olup topluma yabancılaşmış tüm kesimleri bir şemsiye altında buluşturdu.
1. Ağlama Bebeğim
1982 yılında ''Ağlama Bebeğim'' şarkısını kızı Çiğdem için besteleyen sanatçı, 1984 yılında Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde bağlamasıyla düzenlediği dinletiye katılan büyük kalabalığa adeta; ''Bağlama böyle çalınır.'' dedi. İlk bestesi olan Ağlama Bebeğim, 1985 yılında Sezer Bağcan'ın Değişim Stüdyosu'nda kendi hazırladığı ilk albümünün de adı oldu.
2. Acılara Tutunmak
Ahmet Kaya'nın Sezer Bağcan ile ilk albümünü yaparken kurduğu arkadaşlığı, Sezer Bağcan'ın kardeşi olan Selda Bağcan ile Metris Cezaevi'nde 4 sene kader yoldaşlık yapan Gülten Hayaloğlu ile başlayacak ömür ve gönül yoldaşlığının da kapısını araladı. Ahmet Kaya ikinci albümüne de adını veren bu şarkıyla satış rekorları kırdı. Reklamsız satış rekorları kıran bu albüm aynı zamanda Gülten Hayaloğlu ve Ahmet Kaya aşkının doğuşuna da şahitlik etti.
3. Şafak Türküsü
Üçüncü albümle aynı adı taşıyan bu şarkı, Gülten Kaya'nın Metris Cezaevi'ndeyken tanıştığı bir idam mahkumu olan Nevzat Çelik'in annesine yazdığı bir şiirin Ahmet Kaya tarafından bestelenmesiyle ortaya çıktı. O dönem hapishaneler hıncahınç doludur ve ana-babalar hapishane önlerinde haklarında karar çıkmasını bekledikleri çocukları için ağlamaktadırlar. Şafak Türküsü, bu sefer de mahkumların ve ana-babalarının sesi olmuştur.
4. An Gelir
Ahmet Kaya ikinci kez baba olmuş ve kızı Melis dünyaya gelmiştir. Belki de tam anlamıyla baba olma duygusunu ilk kez yaşayabilen Ahmet Kaya bu dönem oldukça üretkendir. Bestelediği şarkıların ardı arkası gelmez. Yine çok satanlar listesinin en üst sıralarında yer alan bu albümüyle resmen yeni bir müzik türü de doğmuştur: Özgün Müzik!
Sözleri, ünlü şair Attila İlhan'a ait bu şiir Ahmet Kaya müziğiyle birleşmiştir.
1. Biz Üç Kişiydik
Üç can arkadaşın hikayesi; Bedirhan, Nazlıcan ve Suphi'nin yoldaşlığını anlatan bir şarkıdır. Gülten Kaya yıllar sonra bu üç kişinin; kendisi, Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu olduğunu söylemiştir.
2. Beni Tarihle Yargıla
"Başkaldırıyorum" albümünde yer alan bu şiirli şarkının sözleri Ersin Ergün'e, müziği ise yine Ahmet Kaya'ya aittir.
3. Aynı Daldaydık
Nazım Hikmet' in aynı ismi taşıyan şiirini besteleyen sanatçı, dinlemeye doyum olmaz bir şarkıyı daha dinleyenlerine armağan etmiştir.
4. Ne Kadınlar Sevdim
Ünlü şair Attila İlhan' ın Sevgi Duvarı isimli şiirini besteleyen Ahmet Kaya, bu şarkıyı 1992 yılında çıkardığı "Dokunma Yanarsın" albümünde sevenleriyle buluşturdu.
5. Korkarım
''Gençliğimi kimse bilmez'' diye başlar Ahmet Kaya ve '' Korkarım dönmez yüreğim'' diye devam eder. Sözleri Gülten Kaya'ya ait bu şarkı da girişindeki enfes şiirle Ahmet Kaya'yı soracaklara tavsiye edilebilir.
6. Ağladıkça
Sözleri Gülten Kaya'ya ait olduğu düşünülen bu şarkı olmadan en iyi Ahmet Kaya şarkıları listesi yapmak pek de anlamlı olmazdı.
Ahmet Kaya'nın müziğe dair özgürlük anlayışına saygı duran ve sanatçının çeşitli şarkılarına ses veren sanatçılar, Gülten Kaya tarafından projelendirilen "... Bir Eksiğiz" albümünde buluştu. Biz de bu projeden birkaç çalışmayı sizinle paylaştık.
1. Şu Dağlarda Kar Olsaydım - Cem Adrian
Ahmet Kaya şarkılarını söyleyenlerden konu açılmışken Cem Adrian'ın seslendirdiği bu türküye kulak vermemek olmaz.
2. Hep Sonradan - Mehmet Erdem
Bir eksiğiz diyen sanatçılardan biri Mehmet Erdem, Ahmet Kaya'ya selamını ''Hep Sonradan'' ile yollamıştır.
3. Yakamoz - Cem Adrian
Bir şarkı özdeşleştiği sanatçıdan başkasının yorumuyla ne kadar iyi seslendirilirse seslendirsin dinleyenlerine bir ama dedirtir. Cem Adrian için ama ile devam eden bir cümle kurmak haksızlık olur.
4. Kendine İyi Bak - Gece Yolcuları
1993 yılında bir pop-rock grubu olarak kurulan Gece Yolcuları, sanatçının dillere pelesenk olmuş bu şarkısını, kendi rengiyle dinlemeye değer bir şekilde yorumlamıştır.
5. Gayrı Gider Oldum - Ceza
Rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza'nın sanatçının şarkılarının her birine biraz dokunan sesiyle Ahmet Kaya'ya eşlik edeceğini kim derdi ki?
6. Memleket Hasreti - Hayko Cepkin
Ya beni sararsa memleket hasreti diyen Hayko Cepkin, tüylerinizi diken diken edecek bir yoruma daha, bu kez bir Ahmet Kaya şarkısıyla imzasını atmıştır.
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