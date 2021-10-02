En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Güzelliğiyle ağızları açık bıraktı

Hamdi Alkan'ın yönettiği ve oynadığı bir dönemin efsane dizisi En İyi Arkadaşım'da Barış'ın biricik aşkı 'Alara' karakterine hayat veren çocuk yıldız Alara Ertürk, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız oldu. Alara Ertürk, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor. İşte çocuk yıldızın son hali:

YouTube kanalı bulunan Alara Ertürk, kanalı için seyahat ağırlıklı içerikler üretiyor.

Ertürk'ün YouTube'da 700, Instagram'da ise 3 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

EN İYİ ARKADAŞIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Barış, yaşıtlarına örnek olabilecek davranışları bulunan uslu bir çocuktur. Ancak yalnızlıktan çok sıkılmaktadır. Cinler Alemi'nde Barış'ın bu mutsuzluğunu gören cinler, Cino'yu Barış'a arkadaşlık etmesi dünyaya gönderirler. Barış ve Cino'yu, sıra dışı maceralar beklemektedir.



