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  4. En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Güzelliğiyle ağızları açık bıraktı

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Güzelliğiyle ağızları açık bıraktı

02.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan ve başrollerinde Hamdi Alkan, Yılsu Sarper gibi isimlerin yer aldığı En İyi Arkadaşım dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren çocuk yıldız Alara Ertürk, şimdilerde güzelliğiyle baş döndüren bir genç kız oldu.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Güzelliğiyle ağızları açık bıraktı

Hamdi Alkan'ın yönettiği ve oynadığı bir dönemin efsane dizisi En İyi Arkadaşım'da Barış'ın biricik aşkı 'Alara' karakterine hayat veren çocuk yıldız Alara Ertürk, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız oldu. Alara Ertürk, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor. İşte çocuk yıldızın son hali:

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Bikinili pozları yakıp geçti!

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Bikinili pozları yakıp geçti!

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Bikinili pozları yakıp geçti!

YouTube kanalı bulunan Alara Ertürk, kanalı için seyahat ağırlıklı içerikler üretiyor.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Bikinili pozları yakıp geçti!

Ertürk'ün YouTube'da 700, Instagram'da ise 3 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

EN İYİ ARKADAŞIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Barış, yaşıtlarına örnek olabilecek davranışları bulunan uslu bir çocuktur. Ancak yalnızlıktan çok sıkılmaktadır. Cinler Alemi'nde Barış'ın bu mutsuzluğunu gören cinler, Cino'yu Barış'a arkadaşlık etmesi dünyaya gönderirler. Barış ve Cino'yu, sıra dışı maceralar beklemektedir.

En İyi Arkadaşım'ın Alara'sıydı! Bikinili pozları yakıp geçti!


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Hamdi Alkan
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