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En kolay haliyle yaptık, tadına doyamadık! Tavuğun en nefis hali çerkez tavuğu nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Çerkez tavuğu tarifi, popüler bir yöresel yemek türü. Ancak isim olarak bilinirliği çok olsa da yapılışını herkes bilmiyor. Merak edenler için çerkez tavuğu tarifini anlattık. Davet sofralarına farklılık katmak isteyenler kuşkusuz bu tarife bayılacak.

Her yöreye göre farklı yapılan çerkez tavuğu ya da çerkes tavuğu nasıl yapılırsa yapılsın kuşkusuz tadıyla tuzuyla yiyeni mest ediyor. Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşidi olan çerkez tavuğunu biz size en kolay haliyle anlattık.

ÇERKEZ TAVUĞU MALZEMELERİ

  • 100 gram süt
  • 3 dilim tost ekmeği
  • 50 gram ceviz
  • 20 gram tavuk suyu
  • 2 diş sarımsak
  • Tereyağı
  • 2 gram tuz
  • 2 gram kimyon
  • Kırmızı toz biber
  • Haşlanmış tavuk

ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI

  • Çerkez tavuğu yapımında kullanılacak ekmek içinin tost ekmeğinden yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü normal ekmekle tost ekmeği arasında katkı maddeleri bakımından fark vardır.
  • 2 diş sarımsak, çekilmiş ceviz içi, kimyon, tereyağı, tavuk suyu, haşlanmış tavuk, tuz ve ılık süt diğer malzemelerdir. Tereyağını eritip içerisine toz kırmızı biber ilave etmek gerekir.
  • Çerkez tavuğunun püf noktası, haşlanmış tavuk suyu kullanılmasıdır. Hazır olarak kullanılmasını tavsiye etmeyiz.
  • Çerkez tavuğu yapmak için, tavuklar küp küp doğranabilir ya da ince şekilde ayıklanabilir. Bu sizin isteğinize bağlıdır.
  • Tavuk derin bir kaba konur. Ardından ekmek içleri ilave edilir. Üzerine ceviz dökülür. Bir tutam tuz, ince şekilde doğranmış sarımsak, kimyon ve çok az bir miktar tavuk suyu ilave edilir. Ilık süt de eklendikten sonra karıştırılır. Çok sulu olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Çerkez tavuğu bir tabağa dökülür. Dekor için, içerisine kırmızı toz biber ilave edilmiş tereyağı, çerkez tavuğunun üzerine eklenir.Tane cevizler de isteğe bağlı olarak tavuğun üzerine konulabilir. Yeşilliklerle de süsleyebilirsiniz.

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL SERVİS EDİLİR?


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