En kolay haliyle yaptık, tadına doyamadık! Tavuğun en nefis hali çerkez tavuğu nasıl yapılır?

Her yöreye göre farklı yapılan çerkez tavuğu ya da çerkes tavuğu nasıl yapılırsa yapılsın kuşkusuz tadıyla tuzuyla yiyeni mest ediyor. Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşidi olan çerkez tavuğunu biz size en kolay haliyle anlattık.

ÇERKEZ TAVUĞU MALZEMELERİ

100 gram süt

3 dilim tost ekmeği

50 gram ceviz

20 gram tavuk suyu

2 diş sarımsak

Tereyağı

2 gram tuz

2 gram kimyon

Kırmızı toz biber

Haşlanmış tavuk

ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI

Çerkez tavuğu yapımında kullanılacak ekmek içinin tost ekmeğinden yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü normal ekmekle tost ekmeği arasında katkı maddeleri bakımından fark vardır.

2 diş sarımsak, çekilmiş ceviz içi, kimyon, tereyağı, tavuk suyu, haşlanmış tavuk, tuz ve ılık süt diğer malzemelerdir. Tereyağını eritip içerisine toz kırmızı biber ilave etmek gerekir.

Çerkez tavuğunun püf noktası, haşlanmış tavuk suyu kullanılmasıdır. Hazır olarak kullanılmasını tavsiye etmeyiz.

Çerkez tavuğu yapmak için, tavuklar küp küp doğranabilir ya da ince şekilde ayıklanabilir. Bu sizin isteğinize bağlıdır.

Tavuk derin bir kaba konur. Ardından ekmek içleri ilave edilir. Üzerine ceviz dökülür. Bir tutam tuz, ince şekilde doğranmış sarımsak, kimyon ve çok az bir miktar tavuk suyu ilave edilir. Ilık süt de eklendikten sonra karıştırılır. Çok sulu olmamasına dikkat edilmelidir.

Çerkez tavuğu bir tabağa dökülür. Dekor için, içerisine kırmızı toz biber ilave edilmiş tereyağı, çerkez tavuğunun üzerine eklenir.Tane cevizler de isteğe bağlı olarak tavuğun üzerine konulabilir. Yeşilliklerle de süsleyebilirsiniz.

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL SERVİS EDİLİR?



