En kötü 6. yemek seçildi! Gaziantepliler tepki gösterdi

Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Mıcırık Aşı’nın, gastronomi platformu Taste Atlas tarafından kullanıcı puanlarına göre hazırlanan "Türkiye’nin en kötü yemekleri" listesinde 6’ncı sırada yer alması, kentte tepkiyle karşılandı. Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana sofralarda yer alan ve özellikle kış aylarında tüketilen yemeğin haksız yere eleştirildiğini savunan Gaziantepliler, Mıcırık Aşı’nın kentin köklü mutfak kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla oluşturduğu "Türkiye'nin en kötü yemekleri" listesini yayımladı.

İLK SIRADA: KAPUSKA

Listenin ilk sırasında Kapuska 1'inci sırada yer alırken Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Antep usulü Mıcırık Aşı, 6'ncı sırada yer aldı.

Ancak bu sıralama, Gaziantepliler tarafından tepkiyle karşılandı. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'ında usta olarak çalışan Şengül Şimşek, kuru patlıcan, kuru biber, soğan, sarımsak, biber salçası ve pirinçle yapılan bu yemeğin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sofralarda yer aldığını, özellikle kış aylarında sağlıklı ve sevilen bir ev yemeği olduğunu vurgulayarak tadının kötü olmadığını söyledi.

"BU YEMEĞE "KÖTÜ" DENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Şahinbey Belediyesi bünyesinde çalışan usta Şengül Şimşek, Antep'e özgü hiçbir yemeğin kötü olmadığını söyledi. usta Şimşek, "Mıcırık Aşı'nın, Türkiye'nin en kötü yemeği sıralamasında 6. sırada yer alması bizleri gerçekten çok üzdü. Çünkü Gaziantep'imizin önemli yöresel yemeklerinden biri olan Mıcırık, şehrimizde özellikle Şiveydiz Restoranı'nda özenle pişirilmektedir. Herkesi gelip bu yemeği yerinde tatmaya davet ediyoruz. Mıcırık yemeğinin 6. sıraya gerilemesini kabul etmiyoruz. Bu yemeğe "kötü" denmesi mümkün değildir. Aksine, hem tarihi hem de kültürel değeri çok yüksek bir yemektir. Gaziantep'te Mıcırık, savaş yıllarında yokluk içinde annelerimizin patlıcanı israf etmeden değerlendirmek için yaptığı bir yemektir. Patlıcanın uç kısmıyla ayrı, baş kısmıyla ayrı yemekler hazırlanarak mutfak kültürümüz zenginleştirilmiştir. Bu yönüyle Mıcırık, üretkenliğin ve mutfak zekasının bir ürünüdür" dedi.

"MICIRIK TAMAMEN DOĞAL BİR SEBZE YEMEĞİDİR"

Mıcırık Aşı'nın tamamen yöresel ürünlerden yapıldığını anlatan usta Şimşek, "Mıcırık tamamen doğal bir sebze yemeğidir. İçerisinde gün kurusunda kurutulmuş patlıcan başı, soğan, sarımsak, kurutulmuş biber, salça ve çeşitli baharatlar yer alır. Gün kurusunda kurutulduğu için şifalıdır. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilir. Yemeği tadan herkes Mıcırık'ı çok beğenmektedir. Şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle kış mevsiminde bu yemeği tatmak istediklerini belirtmekte ve memnuniyetle ayrılmaktadır. Usta aşçılarımızın emeğiyle yapılan bu yemeğe kötü denmemesini halkımızdan rica ediyoruz. Mıcırık, pahalı ya da ulaşılması zor bir yemek değildir. Her evde bulunan malzemelerle yapılır ve yaklaşık 10 gün süren bir hazırlık sürecinin ardından sofralara gelir. Bu yemeği çocuklarımıza sevdirmeli, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmalıyız. Çünkü Mıcırık hem faydalı hem de şifalıdır. İçerisindeki soğan ve sarımsak sayesinde doğal bir antibiyotik gibidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Annelerimizin bizlere sunduğu doğal ve şifalı yemeklerin en güzel örneklerinden biri olan Mıcırık için yapılan olumsuz değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Bu yemeği eleştirenleri Gaziantep'e gelip yerinde tatmaya ve yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyoruz. "Mıcırık" adının verilme sebebi; patlıcanın hem iç kısmının hem de baş kısmının birlikte kullanılarak yapılmasıdır. Aynı yemeğe bazı yörelerde "mıcırık aşı" da denilmektedir. İsimler farklı olsa da yemek aynıdır ve Gaziantep mutfağının kıymetli bir parçasıdır" diye konuştu.

Gaziantepli vatandaşlardan Ayşe Kürek, Mıcırık Aşı'nın "kötü" olarak nitelendirilmesini haksız ve yüzeysel bir değerlendirme olarak gördüğünü belirtti. Kürek, listede oy kullanan vatandaşları usta ellerden çıkan Mıcırık Aşı'nı tatmaya davet etti.

Diğer vatandaş Tahir Bakır ise Mıcırık Aşı'nı severek tükettiğini ifade ederek, hazırlanan listenin hatalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

