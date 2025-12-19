YEMEK

Amasya'da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş"

Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Pers dönemine ait pişirilmiş killi topraktan yapılmış tandırın, günümüzde kullanılan tandırlarla aynı görünümde olduğunu açıkladı.

Amasya'da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş"

19 yıldır süren kazıların bu yılki etabında buldukları tandıra ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş. Bu tandır bugünkü Anadolu'da kullanılan tandırlara birebir benziyor. Tek farkı 2 bin 600 yıllık olması" dedi.

2 YIL ÖNCE DE KEŞKEK TENCERESİ BULUNMUŞTU

Anadolu'da Neolitik dönemden itibaren ekmek yapımında tandır benzeri ünitelerin bulunduğuna işaret eden İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı.

Amasya da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş" 1

Bu keşifle aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor. 2 yıl önce de Pers dönemine ait saray mutfağında toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulmuştuk.

Amasya da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş" 2

Bu tencerede keşkek yapılmış. Muhtemelen keşkek de bu tandırlarda pişiriliyordu" şeklinde konuştu.

Amasya da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş" 3

Amasya da keşfedildi: 2 bin 600 yıllık! "Gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş" 4Kaynak: İHA

