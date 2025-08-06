YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları

Kahvaltı sofralarının, özellikle hafta sonu kahvaltılarının en sevilen lezzetlerinden pankek, sizin de favorileriniz arasındaysa doğru yerdesiniz demektir.

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları

Yumuşacık dokulu, puf puf olup kabaracak tam kıvamında bir pankek tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olan tüm püf noktaları hemen aşağıda sizi bekliyor.

Malzeme seçiminden kullanacağınız tavada dikkat etmeniz gerekenlere, pankek yapımı sırasında dikkat etmeniz gereken bu püf noktaları sayesinde kusursuz pankekler yapabileceksiniz. Hem de her seferinde! Şekliyle, bulut gibi dokusuyla, puf puf yumuşaklığıyla nefis pankekler yapmak isteyenler buraya.

YUMURTA VE ŞEKERİ KREMA KIVAMINA GELENE KADAR ÇIRPIN

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları 1

Pankek hamurunun temelini oluşturan yumurta ve şeker karışımı, iyi çırpıldığında hem dokusunu hem de lezzetini doğrudan etkiler. Şeker tamamen eriyip, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpmanız, pankeklerin daha kabarık ve hafif olmasını sağlar. Bu aşamada sabırlı olmak, pankeklerin içinin yumuşak, dışının ise dengeli pişmesini destekler.

KURU MALZEMELERİ MUTLAKA ELEYEREK EKLEYİN

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları 2

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuz gibi kuru malzemeleri eleyerek hamura eklemek çok önemlidir. Eleme işlemi, malzemelerin birbirine daha iyi karışmasını sağlar, topaklanmayı engeller ve pankeklerin dokusunun pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Böylece pankek hamurunuz hem daha homojen olur hem de pişerken daha güzel kabarır.

HAMURU ÇOK FAZLA ÇIRPMAKTAN KAÇININ

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları 3

Kuru malzemeler hamura eklendikten sonra, hamuru pürüzsüz hale getirmek için nazikçe ve kısa süreli karıştırmak en iyisidir. Hamuru fazla çırpmak, unun içindeki glutenin aktive olmasına ve pankeklerin sertleşmesine yol açabilir. Ufak topaklar kalması normaldir ve pankeklerin yumuşak kalması için bu topaklara zarar vermemek gerekir.

TAVAYI İYİ KIZDIRIN VE KISIK ATEŞTE PİŞİRİN

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları 4

Pankekleri yapacağınız tava mutlaka önceden iyice ısınmış olmalıdır. Tavayı az miktarda ayçiçek yağı ile yağladıktan sonra, ocağı orta-kısık ateşte tutmanız pankeklerin dışının yanmasını önler, içinin ise tam pişmesini sağlar. Çok yüksek ateş pankeklerin dışının çok hızlı kızarmasına, içinin ise hamur kalmasına sebep olabilir. Ayrıca, tavayı arada bir hafifçe yağlamak pankeklerin tavaya yapışmasını engeller.

PANKEKLERİN ÜZERİ GÖZ GÖZ OLANA KADAR PİŞİRİN

En lezzetli pankekler için bilmeniz gereken püf noktaları 5

Pankeklerin ilk yüzeyi pişerken üzerlerinde oluşan küçük kabarcıklar, pişmenin ilerlediğinin göstergesidir. Bu kabarcıklar gözle görülür hale gelip yüzey hafif sertleşene kadar pankekleri çevirmemek gerekir. Zamanından önce çevrilen pankekler dağılabilir ya da tavaya yapışabilir. Doğru anda çevirmek, pankeklerin kabarık, yumuşak ve şık görünmesini sağlar. Her iki tarafı da aynı şekilde, altın sarısı olana kadar pişirmek en ideal sonuç için önemlidir.

İşte bu püf noktalarıyla içi tam kıvamında pişen puf puf pankekler hazırlamak çok kolay! Şimdiden ellerinize sağlık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üç kıta bir tarif: pratik ve leziz 3 özel tarif…Üç kıta bir tarif: pratik ve leziz 3 özel tarif…
Tahin soslu fırın karnabahar tarifi…Tahin soslu fırın karnabahar tarifi…

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi!

3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.