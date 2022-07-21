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En lezzetli pide çeşitlerinden Trabzon pidesi tarifi! Trabzon pidesi (Trabzon yağlaması) nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

21.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde çokça tüketilen ve Trabzon'a özgü olarak bilinen yağlı pide, hemen hemen her yörede severek tüketilmektedir. Evde de pratik birkaç malzemeyle hazırlanabilen Trabzon pidesinin tarifi merak ediliyor. İşte Trabzon yağlaması olarak da geçen Trabzon pidesinin tarifi!

En lezzetli pide çeşitlerinden Trabzon pidesi tarifi! Trabzon pidesi (Trabzon yağlaması) nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Sevilerek tüketilen pide çeşitlerinden olan Trabzon pidesi tarifi sorgulanıyor. Trabzon'un yöresel lezzetlerinden biri olan Trabzon yağlaması için un, zeytinyağı, tereyağı, maya ve peynir gibi belli başlı malzemeler gerekiyor. İşte Trabzon yağlaması (pidesi) tarifi!

TRABZON PİDESİ (YAĞLAMASI) MALZEMELERİ!

Hamuru için malzemeler:

1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
160 gram un
Yarım su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı instant maya

İç malzemesi için gerekenler:

1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram rendelenmiş kolot peyniri
25 gram tel peyniri

TRABZON PİDESİ (YAĞLAMASI) TARİFİ!

Öncelikle bir kasede maya, ılık su ve zeytinyağını karıştırın. Ardından karışımı üç dakika bekletin ve sonra unu bir yoğurma kabına ilave edin. Mayalı karışımı unun üzerine ekleyin. Yoğurmuş olduğunuz hamurun üzerine streç filmle veya temiz bir bezle örtüp, 30 dakika kadar mayalanmaya bırakmalısınız.
Mayalanmış olan hamuru elinizle açabildiğiniz incelikte açmalısınız ve sonrasında kenarlarını bir parmak olacak şekilde içe doğru katlamalısınız.

Şimdi hazırladığınız pideleri 240 derece fırında yaklaşık 5 dakika bu şekilde pişirmelisiniz. 5 dakika civarı fırında pişen pideyi fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kolot peyniri ve tel peynirini de ekleyip yeniden fırına vermelisiniz.

Hazırladığınız pideyi 5 dakika sonra pideyi fırından çıkarın ve üzerine yumurta ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek fırını kapatıp; fırının mevcut ısısı ile yumurtanın pişmesini beklemelisiniz. Pişirdikten sonra pidenizi sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Trabzon trabzon yağlama
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