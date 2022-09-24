En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklamak isteyeceksiniz

Elliott adlı TikTok’ra Callmebelly kullanıcı adını kullanan bir yemek meraklısı, lezzetli tavuk pişirmekle ilgili enfes bir ipucu paylaştı. Elliott videosunda tüyosuyla ilgili, "sahip olabileceğiniz en lezzetli tavuk" iddiasında bulundu.

İŞİN SIRRI KİVİ EZMESİ

Enfes bir tavuk pişirmek için tek yapmanız gereken bir kiviyi ezmek ve biraz zeytinyağı ile karıştırarak marine sosu yapmak.

Tuz ve karabiberle bolca tatlandırın ve pişirmeye başlamadan önce sosu bir saat veya daha fazla süre boyunca tavukla marine edin.

Viral bir TikTok videosunda Elliott şunları söyledi: "Sahip olabileceğiniz en sulu tavuğun anahtarı aslında bir kivi. Tavuk ağzınızda eriyor. Yum."



