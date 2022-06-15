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En pratik ve en lezzetli baharatlı tavuk tarifi

15.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk lezzeti nedeniyle en sık tercih edilen et ürünleri arasında yer alıyor. Tavuğu yaparken kullanılan malzemeler lezzetine lezzet katıyor. Tavuk yaparken uzun süre harcıyorsanız bu tarifi bir an önce denemeniz gerekiyor. Bulaşık çıkarmayan baharatlı tavuk tarifi hem çok pratik hem de saatlerce uğraşılmış tada sahip.

En pratik ve en lezzetli baharatlı tavuk tarifi

Günlük koşuşturmacadan sonra eve geldiniz ve yapacak pratik tarif mi arıyorsunuz? Sizi bu dertten kurtaracak baharatlı tavuk tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu tarif yemek yaparken çıkan bir sürü bulaşık derdine dur diyor. Baharatlı tavuk tarifi çok kısa süre içerisinde yapılıyor. Pratik ama lezzetli bir yemek arıyorsanız baharatlı tavuk tarifini kesinlikle yapmalısınız.

BAHARATLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler

  • 4 dilim tavuk göğsü
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı (tepeleme)kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı

  • Geniş bir pilav tenceresine sıvı yağ ve baharatları ekleyin. Karıştırarak kırmızı bir yağ elde edeceksiniz.
  • Daha sonra ısınan yağa susamları serpin. Hiç karıştırmadan tavuk göğüsleri üzerine dizerek susamla kaplanmasını sağlayın.
  • Kapağı kapalı şekilde 5 dakika pişirin. 5 dakikanın ardından kapağı açık tavukları çevirin. Kapağı tekrar kapatarak 5 dakika daha pişirin.
  • Tencerede alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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