En pratik ve en lezzetli baharatlı tavuk tarifi

Günlük koşuşturmacadan sonra eve geldiniz ve yapacak pratik tarif mi arıyorsunuz? Sizi bu dertten kurtaracak baharatlı tavuk tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu tarif yemek yaparken çıkan bir sürü bulaşık derdine dur diyor. Baharatlı tavuk tarifi çok kısa süre içerisinde yapılıyor. Pratik ama lezzetli bir yemek arıyorsanız baharatlı tavuk tarifini kesinlikle yapmalısınız.

BAHARATLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler

4 dilim tavuk göğsü

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı (tepeleme)kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı susam

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı

Geniş bir pilav tenceresine sıvı yağ ve baharatları ekleyin. Karıştırarak kırmızı bir yağ elde edeceksiniz.

Daha sonra ısınan yağa susamları serpin. Hiç karıştırmadan tavuk göğüsleri üzerine dizerek susamla kaplanmasını sağlayın.

Kapağı kapalı şekilde 5 dakika pişirin. 5 dakikanın ardından kapağı açık tavukları çevirin. Kapağı tekrar kapatarak 5 dakika daha pişirin.

Tencerede alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



