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En sağlıklı atıştırmalık: Cevizli sucuk tarifi! Evde cevizli sucuk nasıl yapılır?

25.12.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevizli sucuk en sağlıklı atıştırmalıklar denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Pekmez ve cevizi birleştiren bu atıştırmalık enfes bir lezzete sahip oluyor. Evde cevizli sucuk nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Aşağıdaki evde cevizli sucuk tarifinin tadına hayran kalacaksınız.

En sağlıklı atıştırmalık: Cevizli sucuk tarifi! Evde cevizli sucuk nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 831kal

Cevizli sucuk seven kişiler bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Cevizli sucuğun tadı alınan yere göre değişim gösterebiliyor. Cevizli sucuğu evde yaparak hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı üzüm pekmezi
  • 200 gram ceviz içi
  • 2,5 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı nişasta
  • 1/2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

TARİF

  • Cevizleri derin bir kaseye alarak üzerine geçecek kadar su ekleyerek bir gece suda bekletin.
  • Yorgan ipini iğneye geçirerek bir ucuna düğüm atın.
  • Cevizleri tam ortasından geçirerek ipe dizin.
  • Tencereye bütün malzemeleri alarak kaynayana kadar karıştırın.
  • İpe geçirdiğiniz cevizleri içine daldırın. Sos gelmeyen yerleri kaşıkla üzerine dökün.
  • Elbise askısına asarak iki gün bekletin.
  • İki günün sonunda tüketebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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