En sağlıklı atıştırmalık: Cevizli sucuk tarifi! Evde cevizli sucuk nasıl yapılır?

Cevizli sucuk en sağlıklı atıştırmalıklar denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Pekmez ve cevizi birleştiren bu atıştırmalık enfes bir lezzete sahip oluyor. Evde cevizli sucuk nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Aşağıdaki evde cevizli sucuk tarifinin tadına hayran kalacaksınız.
Cevizli sucuk seven kişiler bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Cevizli sucuğun tadı alınan yere göre değişim gösterebiliyor. Cevizli sucuğu evde yaparak hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.
MALZEMELER
2,5 su bardağı üzüm pekmezi
200 gram ceviz içi
2,5 su bardağı su
1/2 su bardağı nişasta
1/2 su bardağı un
2 yemek kaşığı toz şeker
TARİF
Cevizleri derin bir kaseye alarak üzerine geçecek kadar su ekleyerek bir gece suda bekletin.
Yorgan ipini iğneye geçirerek bir ucuna düğüm atın.
Cevizleri tam ortasından geçirerek ipe dizin.
Tencereye bütün malzemeleri alarak kaynayana kadar karıştırın.
İpe geçirdiğiniz cevizleri içine daldırın. Sos gelmeyen yerleri kaşıkla üzerine dökün.
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