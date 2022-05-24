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En sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifi

24.05.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurma havalar ısınmaya başladığında en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Her yaştan insanın severek tükettiği dondurmayı dışarıdan almak sağlığı tehlike altına alabiliyor. Özellikle son zamanlarda uzmanlar dışarıdan alınan dondurmalar hakkında uyarılarda bulunuyor. En sağlıklı dondurmayı evde kolayca yapabilirsiniz. Ev yapımı dondurma vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.

Dondurma herkes tarafından sevilerek tercih ediliyor. Farklı farklı çeşitleri bulunan dondurmanın her çeşidi ayrı bir lezzete sahip. Ancak dışarıdan alınan dondurmaların içerisinde ne olduğu bilinemiyor. Alınan dondurmalar gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Bu sebeple en lezzetli ve en sağlıklı dondurmayı evde yapabilirsiniz. Yapacağınız dondurma tarifini sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

VANİLYALI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 4 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 200 gr süt kreması

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Yapılışı

  • 2 bardak sütü çelik tencereye alın. Vanilyayı ilave edip orta ateşte karıştırın. Kaynamaya başlayınca ateşten alıp 15 dakika dinlendirin.
  • Sütü tel süzgeçten geçirerek ayrı bir kaba dökün. Sütü boşalttığınız tencereye 4 yumurta sarısı ve tozşekeri alıp el mikseri ile hızlı hızlı çırpın.
  • Ilık sütü yumurtalı karışıma azar azar dökerek sürekli karıştırın. Tencereyi içi su dolu başka bir kabın içine oturtup (benmari usulü) kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
  • Kaynatmamaya özen gösterin, krema kıvamına gelinceye kadar 10-15 dakika pişirin.
  • Krema, kaşığa yapışmaya başlayınca ayrı bir kaba döküp soğumaya bırakın. Üzerinin kaymak tutmaması ve pürüzsüz bir krema kıvamında olması için arada bir karıştırın.
  • 200 gr süt kremasını ayrı bir kasede hafifçe çırpın. Hazırladığınız soğuk kremaya azar azar dökerek karıştırıp yedirin. Üzerini kapatıp buzlukta donuncaya kadar bekletin.
  • Karışımı derin bir cam kalıba alın ve üzerini alüminyum folyo ile örtün. Buzlukta 20 dakika daha bekletin.
  • Karışım, biraz toparlamaya başladığı zaman buzluktan çıkarıp mikserle birkaç saniye çırpın. Üzerini alüminyum folyo ile örtün.
  • Buzlukta 20 dakika daha bekletin. Tekrar çıkarıp mikserle çırpın. Dondurma kıvamına gelene kadar bu çırpma işlemini tekrarlayın.
  • Hazırladığınız dondurmayı alüminyum saklama kaplarına alıp ağzını sıkıca kapatın ve servis yapıncaya kadar buzlukta bekletin.
  • Vanilyalı dondurmayı servis ederken, üzerini çikolatalı sos ile süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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