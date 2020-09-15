En sevilen 20 dakikalık diziler

Bu dizileri 20 dakikada bitirebilirsiniz! İşte izlemesi en keyifli kısa diziler...
40 dakika veya daha fazla süreli yapımları değil de 20 dakikalık dizileri tercih ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.
5. THE BIG BANG THEORY (2007 - 2019) - IMDb: 8.1
Konu: Teorik fizik doktorası yapan Sheldon Cooper ile deneysel fizik doktorası yapan Leonard Hofstadter, aynı evde yaşayan iki üstün zekalı arkadaştır. Bu asosyal araştırma görevlilerinin karşı dairesine Penny isimli güzel bir kız taşınır. Penny, asosyal ikiliye laboratuvar dışındaki hayatı öğretmeye çalışır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Jonny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco
Yönetmen: Mark Cendrowski, Anthony Rich
4. HOW I MET YOUR MOTHER (2005 - 2014) - IMDb: 8.3
Konu: Ted Mosby isimli bir baba, çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmaya karar verir. Geçmişte yaşananları anlatan Ted bir taraftan Lily, Marshall, Barney ve Robin ile arkadaşlıklarına diğer taraftan başarısız ilişkilerine değinir. Ta ki, çocukların anneleri hikayeye girene kadar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders
Yönetmen: Pamela Fryman
3. MODERN FAMILY (2009 - 2020) - IMDb: 8.4
Konu: Altın Küre ve Emmy ödüllü Modern Family, birbiriyle ilişkili üç ailenin hikayesini anlatıyor. Jay Pritchett, Gloria isimli genç bir kadınla evlidir ve Gloria'nın oğlu Manny'ye babalık yapmaya çalışır. Jay'in kızı Claire Dunphy bir ev hanımıdır ve birbirinden farklı 3 çocuğu vardır. Jay'in diğer çocuğu Mitchell Pritchett ise Cameron ile evlidir ve Vietnamlı bir bebeği evlat edinirler.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen
Yönetmen: Gail Mancuso, Steven Levitan, Beth McCarty Miller
2. BROOKLYN NINE-NINE - (2013 - ) - IMDb: 8.4
Konu: Bir polisiye komedisi olan Brooklyn Nine-Nine, 99. Bölge Karakolu'nda yaşanan olayları anlatıyor. Jake Parelta, karakolun en yetenekli dedektiflerindendir. Ama çocuksu tavırları, onu kötü bir takım oyuncusu yapar. Karakola yeni atanan Polis Şefi Holt, ekibin başarısını artırmak için Jake'in davranışlarına çekidüzen vermeye çalışır. Bu sırada Jake ise yedi erkek kardeşle büyüyen rekabetçi Amy ile atışmaya devam eder.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero
Yönetmen: Michael McDonald, Linda Mendoza, Claire Scanlon
1. THE OFFICE (2005 - 2013) - IMDb: 8.9
Konu: Emmy ve Altın Küre ödüllü The Office, sıradan gibi görünen ofis hayatını oldukça sıra dışı bir şekilde anlatıyor. Michael Scott, Dunder Mufflin Kağıt Şirketi'nin patronudur. Çalışanları tarafından kaba biri olarak tanınsa da aslında o bir komedyendir! Ancak yanlış anlaşılmalar nedeniyle Scott'ın ne kadar yardımsever olduğunu kimse anlayamaz.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Steve Carell, Jenna Fisher, John Krasinski
Yönetmen: Paul Feig, Raldall Einhorn, Ken Kwapis
Okuyucu Yorumları 0 yorum