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En sevilen 20 dakikalık diziler

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bazıları dizi izlemeye çok vakit bulamadığı için, bazılarıysa kısa sürede tamamlanan konuları sevdiği için 20 dakikalık dizileri izlemeyi tercih eder. Sizin de tercihiniz kısa süreli yapımlardan yanaysa çok şanslısınız! Çünkü severek izleyeceğiniz çok güzel diziler var. İşte en sevilen 20 dakikalık diziler!

En sevilen 20 dakikalık diziler

Bu dizileri 20 dakikada bitirebilirsiniz! İşte izlemesi en keyifli kısa diziler...

40 dakika veya daha fazla süreli yapımları değil de 20 dakikalık dizileri tercih ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

5. THE BIG BANG THEORY (2007 - 2019) - IMDb: 8.1

Konu: Teorik fizik doktorası yapan Sheldon Cooper ile deneysel fizik doktorası yapan Leonard Hofstadter, aynı evde yaşayan iki üstün zekalı arkadaştır. Bu asosyal araştırma görevlilerinin karşı dairesine Penny isimli güzel bir kız taşınır. Penny, asosyal ikiliye laboratuvar dışındaki hayatı öğretmeye çalışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jonny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco

Yönetmen: Mark Cendrowski, Anthony Rich

4. HOW I MET YOUR MOTHER (2005 - 2014) - IMDb: 8.3

En sevilen 20 dakikalık diziler

Konu: Ted Mosby isimli bir baba, çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmaya karar verir. Geçmişte yaşananları anlatan Ted bir taraftan Lily, Marshall, Barney ve Robin ile arkadaşlıklarına diğer taraftan başarısız ilişkilerine değinir. Ta ki, çocukların anneleri hikayeye girene kadar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

Yönetmen: Pamela Fryman

3. MODERN FAMILY (2009 - 2020) - IMDb: 8.4

En sevilen 20 dakikalık diziler

Konu: Altın Küre ve Emmy ödüllü Modern Family, birbiriyle ilişkili üç ailenin hikayesini anlatıyor. Jay Pritchett, Gloria isimli genç bir kadınla evlidir ve Gloria'nın oğlu Manny'ye babalık yapmaya çalışır. Jay'in kızı Claire Dunphy bir ev hanımıdır ve birbirinden farklı 3 çocuğu vardır. Jay'in diğer çocuğu Mitchell Pritchett ise Cameron ile evlidir ve Vietnamlı bir bebeği evlat edinirler.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen

Yönetmen: Gail Mancuso, Steven Levitan, Beth McCarty Miller

2. BROOKLYN NINE-NINE - (2013 - ) - IMDb: 8.4

Konu: Bir polisiye komedisi olan Brooklyn Nine-Nine, 99. Bölge Karakolu'nda yaşanan olayları anlatıyor. Jake Parelta, karakolun en yetenekli dedektiflerindendir. Ama çocuksu tavırları, onu kötü bir takım oyuncusu yapar. Karakola yeni atanan Polis Şefi Holt, ekibin başarısını artırmak için Jake'in davranışlarına çekidüzen vermeye çalışır. Bu sırada Jake ise yedi erkek kardeşle büyüyen rekabetçi Amy ile atışmaya devam eder.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero

Yönetmen: Michael McDonald, Linda Mendoza, Claire Scanlon

1. THE OFFICE (2005 - 2013) - IMDb: 8.9

Konu: Emmy ve Altın Küre ödüllü The Office, sıradan gibi görünen ofis hayatını oldukça sıra dışı bir şekilde anlatıyor. Michael Scott, Dunder Mufflin Kağıt Şirketi'nin patronudur. Çalışanları tarafından kaba biri olarak tanınsa da aslında o bir komedyendir! Ancak yanlış anlaşılmalar nedeniyle Scott'ın ne kadar yardımsever olduğunu kimse anlayamaz.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Steve Carell, Jenna Fisher, John Krasinski

Yönetmen: Paul Feig, Raldall Einhorn, Ken Kwapis

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