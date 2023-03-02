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En sevilen kabak tatlısı tarifi! Tam kıvamında kabak tatlısı nasıl yapılır?

02.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak tatlısı tarifi en sevilen meyveli tatlılar arasında yer alıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bal kabaklarıyla hazırlanan kabak tatlısı kaymakla enfes bir tada sahip oluyor. Kabak tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

En sevilen kabak tatlısı tarifi! Tam kıvamında kabak tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon 653kal

Kış aylarında hafif ama tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir tarif arıyorsanız kabak tatlısı tarifi tam size göre! Bu enfes tatlıyı isterseniz kaymakla isterseniz dondurmayla servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • Kabak Tatlısı İçin:
  • 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Üzeri İçin:
  • 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
  • 1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)

TARİF

  • Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.
  • Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun.
  • İyice temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilediğiniz boyutlarda keserek pişirebilirsiniz. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresi de daha uzun olacaktır.
  • Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgahta bekletin.
  • Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa alın.
  • Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30-50 dk kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
  • Pişen kabakları bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edin

AFİYET OLSUN!


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