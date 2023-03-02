En sevilen kabak tatlısı tarifi! Tam kıvamında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak tatlısı tarifi en sevilen meyveli tatlılar arasında yer alıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bal kabaklarıyla hazırlanan kabak tatlısı kaymakla enfes bir tada sahip oluyor. Kabak tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
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