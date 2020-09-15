En sevilen Scarlett Johansson filmleri

Scarlett Johansson'ın oynadığı birbirinden kaliteli filmler! Her dakikası heyecanlı... 1984 yılında New York'ta doğan Scarlett Johansson, özellikle Marvel hayranları tarafından büyük bir özenle takip ediliyor. Bilim kurgudan drama birçok farklı türden yapımda başarıyla rol alan Johansson'ın en sevilen filmlerini merak ediyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın! EN SEVİLEN SCARLETT JOHANSSON FİLMLERİ 1. Chef (IMDb: 7.3) Konu: Lokanta menüsüne bağlı çalışmanın performansını düşürdüğüne inanan Carl Casper isimli bir aşçı, işinden istifa eder ve bir yemek karavanı alarak kendi işini kurar. Sırada kariyerinde yükselişe geçmek ve ailesini bir araya getirmek vardır. Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergera Yönetmen: Jon Favreau 2. Captain America: Civil War (IMDb: 7.8) Konu: Avengers ekibinin dahil olduğu bir kaza, hükumetlerin kahramanları kontrol altına almak istemelerine sebep olur ve onlara bir anlaşma dayatırlar. Ancak bu baskı, Avengers üyeleri arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açar. Captain America, herhangi bir müdahale olmaksızın kendi iradeleriyle dünyayı kurtarmaya devam etmek ister. Iron Man ise anlaşmayı imzalama taraftarıdır. Bu ayrılık, Avengers üyelerini taraf seçmeye zorlar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Chris Evans Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo 3. Jojo Rabbit (IMDb: 7.9) Konu: Jojo Betzler, Hitler'in gençlik kamplarına katılan bir çocuktur. Annesinin evlerinde Yahudi bir kızı sakladığını fark edince ne yapacağını bilemez. Jojo, bir taraftan hayali arkadaşı Hitler'in kafasını karıştırmasına izin vermemeye çalışırken diğer taraftan ırkçılığa karşı mücadele etmek ister. Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie Yönetmen: Taika Waititi 4. Marriage Story (IMDb: 8.0) Konu: Scarlett Johansson'ın oyuncu olan Nicole'ü canlandırdığı filmde, Adam Driver da Nicole'ün yönetmen eşi Charlie'ye hayat veriyor. Nicole ve Charlie, kötü giden evliliklerine bir son vererek boşanmak isterler. Başlangıçta bu süreci kolayca yönetebileceklerini düşünseler de işin içine velayet ve farklı planlar da girince sona yaklaşan ilişkileri, ikili için adeta bir işkenceye dönüşür. Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Laura Dern, Adam Driver